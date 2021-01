Was tun gegen Impfstoffmangel? Linke fordert Impfgipfel mit Pharma-Firmen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Linksfraktion und SPD im Bundestag erhöhen den Druck auf die Bundesregierung und die Europäische Union, das Tempo bei den Massenimpfungen gegen Corona zu steigern. Dafür sei auch ein neuer Umgang mit den Pharmaunternehmen nötig, erklärten beide - mit verschiedenen Vorschlägen dazu.

Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, schlägt unter anderem einen Impfgipfel mit den Herstellern sowie eine Koordination der Vakzin-Produktion durch die Bundesregierung vor. “Die EU-Kommission und die Mitgliedsregierungen haben aus dem Impfbeginn ein Desaster gemacht”, sagte Bartsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bartsch: Politisch in diese Lage manövriert

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Während andere Länder immer zügiger impften, habe insbesondere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hierzulande zu wenig getan, um einen Fehlstart zu verhindern. “Ein Blick in die USA, Großbritannien oder Israel zeigt, dass wir uns politisch in diese missliche Lage manövriert haben”, so Bartsch.

Auch die EU-Kommission werde ihrer Verantwortung nicht gerecht, kritisierte der Linksfraktionschef. “Der Streit der Kommission mit Astrazeneca ist dem Ernst der Lage nicht angemessen und ist eine peinliche Farce”, sagte er dem RND.

Video Impfstopp: Pfizer verärgert Spahn 1:24 min Pfizer hatte angekündigt, die Impfstoff-Lieferungen zu reduzieren. Das beträfe aber nicht nur Deutschland. © Reuters

Die EU-Gesundheitsminister müssten nun handeln: “Dass Sanofi ab Sommer Biontech produzieren will, ist ein wichtiges Signal”, erklärte Bartsch. Um jedoch die Produktion zügigst hochzufahren und Vertrauen in die EU wiederherzustellen, brauche es nun Koordinierung und Druck. “Jens Spahn und seine europäischen Kolleginnen und Kollegen müssen unverzüglich alle Pharmakonzerne an einen Tisch bringen und mit Nachdruck ausloten, welches Werk welchen bereits zugelassenen Impfstoff produzieren kann.”

Anzeige

Ob das für die Konzerne profitabel ist, dürfe dabei kein Kriterium sein. “Allein die Kompetenz ist entscheidend”, so Bartsch. “Bayer muss die Hosen runterlassen und erklären, ob sie neben Curevac auch Biontech/Pfizer unterstützen können. In dieser Krise muss unmissverständlich das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle stehen, nicht das von Aktionären und Investoren”, sagte der Linke.

Carsten Schneider: Impfen auch Wahlkampfthema

Anzeige

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Carsten Schneider, warf Spahn vor, zuviel “Dienst nach Vorschrift” und zu wenig Druck gemacht zu haben. Mit Spannung blicke die SPD auf diesen Freitag, für den die EU-Arzneimittelagentur EMA eine Empfehlung zu dem Impfstoff von Astrazeneca anpeilt.

Für den Fall einer Nichtzulassung sagte Schneider: “Es kann sein, dass wir am Ende nur zwei Impfstoffe haben.” Schneider machte deutlich, dass weitere Optionen diskutiert werden müssten, etwa die Aushebelung des Patentschutzes.

Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. © Quelle: imago images/photothek

Da bisher nur Impfstoffe von den Herstellern Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen sind, gibt es Forderungen, wegen der Pandemie auf das Monopol der Patentrechte zu verzichten - um so die Impfstoffe in weit größerem Ausmaß produzieren zu könnten. Allerdings dient der Patentschutz im Grundsatz auch dazu, die teuren Entwicklungen etwa neuer Impfstoffe überhaupt erst für Unternehmen attraktiv zu machen.

Schneider zeigte sich offen dafür, auch im Bundestagswahlkampf das Thema Impfen zu thematisieren: “Der Wahlkampf wird bestimmt von dem, was die Leute umtreibt.”

Die Bundesregierung hatte bereits angekündigt, dass nach Möglichkeit jedem Bürger in Deutschland bis zum Ende des Sommers am 21. September ein Impfangebot gemacht werden soll. Dies gelinge, wenn alles wie zugesagt erfolge, hatte etwa Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeschränkt.

Anzeige

Die EU versucht derzeit, den Hersteller Astrazeneca zur raschen Lieferung zugesicherter Mengen zu bewegen. Der britisch-schwedische Pharmakonzern hatte Ende voriger Woche Lieferschwierigkeiten eingeräumt. Man werde zunächst nur 31 Millionen Dosen Impfstoff liefern zu können – und nicht 80 Millionen, die laut EU-Kommission zugesagt waren. Seine Lieferungen nach Großbritannien liegen dagegen weiterhin genau im Zeitplan.

Als Grund nennt der Astrazeneca-Chef Pascal Soriot die späte Bestellung durch die EU. Man habe auch Anfangsprobleme in Großbritannien gehabt. “Aber der Vertrag mit den Briten wurde drei Monate vor dem mit Brüssel geschlossen. Wir hatten dort drei Monate mehr Zeit, um Pannen zu beheben.”