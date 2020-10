Corona-Krise: Bund rechnet mit Gesamtkosten von 1,5 Billionen Euro

New York – auch während Corona ein Vorbild für die USA?

Die USA wurden von der Corona-Krise getroffen wie kaum ein anderes Land. Selbst als es in anderen Ländern eine spürbare Verschnaufpause gab, wütete das Virus nicht nur in Städten wie New York City weiter. Doch gerade dort entwickelte sich zuletzt eine Stimmung, die am Ende Vorbild für eine ganze Nation sein könnte.