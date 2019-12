Was ist dran an den Vorwürfen gegen SPD-Chefin Saskia Esken?

Anzeige

Berlin. Die Anschuldigung wiegt schwer – vor allem für eine Sozialdemokratin. War die frisch gewählte SPD-Chefin Saskia Esken vor acht Jahren als Vizechefin des Landeselternbeirates Baden-Württemberg an der unrechtmäßigen Kündigung einer Mitarbeiterin beteiligt? Diesen Vorwurf erhebt das ARD-Magazin „Kontraste“ und spricht von einer „Kündigungsaffäre“. Die Bild-Zeitung geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt die Frage, ob Esken damals „Mitarbeiter ausspioniert“ habe.

Was ist an den Vorwürfen dran? Zweifelsfrei aufklären lässt sich das am Tag nach der Veröffentlichung nicht.

Kronzeuge im Beitrag von Kontraste ist Christian Bucksch, der frühere Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg. Er behauptet, dass in der Zeit Saskia Eskens im Vorstand nicht nur zahlreiche ehrenamtliche Elternvertreter zurückgetreten seien, sondern dass Esken auch in die unrechtmäßige Kündigung einer Geschäftsstellenleiterin verwickelt gewesen sei.

Demnach habe der neugewählte Vorstand unter Esken der Frau Illoyalität vorgeworfen, weil sie mit dem früheren Vorsitzenden – ihm, Buksch – weiter Austausch gepflegt habe. Auf der Suche nach einem Kündigungsgrund habe sich ein Vorstandsmitglied – nicht Esken - die Computer-Passwörter der Mitarbeiter der Geschäftsstelle geben lassen, um deren E-Mail-Kommunikation zu überprüfen. Auf Grund der in den Mail gefunden Informationen habe der Vorstand dann entschieden, die Frau nach elf Jahren Betriebszugehörigkeit zu kündigen.

Esken soll das Kündigungsschreiben persönlich vorbeigebracht haben

Auch die Geschäftsstellenleiterin selbst, sie heißt Gabi Wengenroth, kommt in dem Beitrag zu Wort. Sie sagt, Esken habe ihr die schriftliche Kündigung persönlich in den Briefkasten gesteckt. Außerdem habe sie ihr eine Mail geschrieben, in der sie ihr angeboten habe, zusammen persönliche Gegenstände aus dem Büro zu holen.

Zwei Arbeitsrechtler kritisieren in dem Kontraste-Beitrag das Vorgehen des damaligen Vorstandes.

Die Kündigung hatte keinen Bestand. Wengenroth wehrte sich vor dem Arbeitsgericht, am Ende zog der Vorstand die Kündigung in einem Vergleich zurück.

Die Frage nach der persönlichen Verantwortlichkeit Eskens reißt der Kontraste-Bericht nur an. Auch ist Kronzeuge Bucksch alles andere als unbefangen. Der Mann hatte den Vorstand vor Eskens Zeit geführt, und die SPD-Chefin hat in den vergangenen Wochen mehrfach darauf hingewiesen, dass es in ihrer Anfangszeit im Landeselternbeirat viel Ärger gegeben habe. Sie sieht ihre Leistung vor allem darin, mit dem autokratischen Führungsstil des Vorgängers gebrochen und den Beirat demokratisiert zu haben.

Die Worte waren auf Buksch gemünzt, nun schlägt der damalige Gegner zurück.

Esken selbst will zu der ganzen Angelegenheit wenig sagen. „Zu einzelnen arbeitsrechtlichen Fällen kann und werde ich mich nicht äußern“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ihre Arbeit für die SPD bleibe von der Sache unberührt.

Im erweiterten Umfeld der SPD heißt es, die Vorwürfe aus dem Beitrag seien nicht haltbar. Angeblich soll Esken Rechtsmittel prüfen.