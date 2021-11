Was für Terroropfer geleistet wird - und was noch fehlt

Anzeige

Berlin. Vor wenigen Tagen starb Sascha Hüsges an den Folgen seiner schweren Kopfverletzung, die er sich am Abend des Attentats auf dem Berliner Breitscheidplatz vor fast fünf Jahren zugezogen hatte. Er wollte Hilfe leisten und wurde wahrscheinlich von einem Balken am Kopf getroffen. Er ist das 13. Todesopfer des schwersten dschihadistischen Terroranschlags auf deutschem Boden.

Kampf um Anerkennung war lang und mühsam

Ein Anschlag ist nicht vorbei, wenn das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge und die Scheinwerfer der Fernsehkameras erloschen sind. Für die Hinterbliebenen, für die Verletzten an Körper und Seele hört er ein Leben lang nicht auf. Der Kampf der Angehörigen des Breitscheidplatz-Attentats um Hilfe und Anerkennung war lang und mühsam und er dauert an. Ihr Kampf um finanzielle Unterstützung war manchmal entwürdigend.

5,58 Millionen Euro hat die Bundesregierung für Opfer und Angehörige terroristischer Anschläge bisher ausgezahlt, bilanziert der Opferbeauftragte Edgar Franke und plädiert für eine Ausweitung der Hilfen. Er hat Recht. Am Geld darf nichts scheitern. Geschädigte nach Arbeitsunfällen haben bessere Reha-Bedingungen als Opfer von Anschlägen - darauf wies Franke hin.

Es geht auch um politische Unterstützung, ums Verstehen, um Beistand. RND-Reporter Jan Sternberg

Aber es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch um politische Unterstützung, ums Verstehen, um Beistand.

Der Kampf der Angehörigen der Opfer von Hanau dauert ebenfalls an. Neun Menschen wurden aus rassistischen Motiven erschossen, ihre Mütter, Brüder, Schwestern kämpfen darum, dass sie nicht vergessen werden, dass die Gesellschaft sie nicht vergisst. Sie haben bohrende Fragen und bekommen nicht alle Antworten von den Behörden. Es gibt noch viel zu tun.

Überlebenden von Halle können nicht abschließen

Auch die Überlebenden des antisemitischen und rassistischen Attentats von Halle können nicht abschließen mit diesem Tag. Der verurteilte Attentäter vernetzt sich aus dem Gefängnis heraus, Polizei und Behörden sind wieder im alten Trott.

Franke erwähnte auch das mutmaßlich islamistische und homophobe Messerattentat von Dresden vor einem Jahr. In der Öffentlichkeit ist es fast vollständig vergessen. Auch das gehört zu der Aufgabe des Opferbeauftragten: zu erinnern. Es ist der Anfang von allem.