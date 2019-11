Was Erdbeereis mit der Grundrenten-Einigung zu tun hat

Anzeige

Berlin. Als erstes sind da die Kleiderbügel. Sie sind schwarz und aus Plastik und hängen hinter den Vorsitzenden der Groko-Parteien. Die verkünden eine Einigung bei der Grundrente, eines ihrer zentralen Streitthemen, ein potenzieller Regierungs-Sprenger obendrein. Die stehen neben einer Treppe im Foyer des Kanzleramts, eine Treppe zur Linken, ein weißer Lamellenvorhang im Rücken und eben die Kleiderbügel. Es sieht aus, als stünden sie dabei in einer Art Abstellkammer.

„Eine gute Lösung“, sagt die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ernst.

„Ein sozialpolitischer Meilenstein“, freut sich die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer.

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die alte Metapher hervorgekramt: „Die Kuh ist vom Eis.“

Es geht dann eine Weile um all die vielen Details, um Finanzierungsfragen, und Eingrenzungen.

Der Erdbeereis-Moment

Dann fragt eine Journalistin nach dem Einigungsmoment.

Malu Dreyer antwortet mit dem Gestaltungswillen der Koalition. Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, sie habe schon im Vorfeld viele persönliche Gespräche geführt, was die Debatte vermutlich erleichtert habe.

Und Markus Söder landet wieder beim Eis. „Es gab schon mal ein, zwei Päuschen“, sagt er. „Da wird dann mal zwischendurch Erdbeereis gegessen, um die Stimmung etwas aufzuhellen.“ Und die Einigung sei eigentlich deswegen zustande gekommen, weil er ja nicht ohne Ergebnis nach Bayern hätte zurückfahren können. Söder blickt zufrieden in die Runde.

„Ich lege Wert auf die Feststellung, dass Markus Söder Erdbeereis gegessen hat“, meldet sich da Kramp-Karrenbauer fröhlich lachend und sticht eine kleine Nadel in diese Zufriedenheit. „Na, die anderen auch“, verteidigt sich Söder. Kramp-Karrenbauer verneint: „Ich war da gerade am Verhandeln.“ Auch Malu Dreyer erklärt: Kein Eis für sie in dieser Verhandlungsrunde. Die Luft weicht aus dem CSU-Bedeutungs-Ballon.

Söder ringt um Worte: „So ist das Leben, die einen haben’s verdient…“, sagt er. Kramp-Karrenbauer bricht in Gelächter aus. „Tschuldigung“, schiebt Söder hinterher. Da kommt schon die nächste Frage.

In den sozialen Medien wird die Erbeereis-Thematik aufgenommen.

In der Linkspartei wird mit Sarkasmus reagiert:

Vorhin bei der Pressekonferenz zur #Grundrente reingeschaltet und direkt die Passage mit dem #Erdbeereis erwischt. Natürlich direkt wieder abgeschaltet. Man will sein Glück ja nicht strapazieren. — Jöran Klatt (@JoeranLennart) November 10, 2019

Auch ein Juso-Mitglied spottet:

Während der PK zur #Grundrente wird über #Erdbeereis gesprochen. Das müssen diese politischen Inhalte sein. — DerBuchhalter (@DreamOfLasagna) November 10, 2019

Der Saarländer Thorsten Bischoff hat besondere Assoziationen:

Die drei Parteichefs sind dann gemeinsam von dannen gezogen. Die Kleiderbügel haben sie hängen gelassen.