Warum Trump immer noch Chancen hat

Liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie auch an diesem Dienstag wieder dabei sind – exakt neun Wochen vor dem historischen Wahltag am 3. November.

Zieht man heute eine Zwischenbilanz, stößt man auf zwei zentrale Befunde.

Es bleibt spannend. Genau diese fortdauernde Spannung ist es, die mittlerweile viele Menschen leise verzweifeln lässt, in den USA und weltweit.

Warum steht die Niederlage von Donald Trump, der so viele Skandale an den Hacken hat, der ungezählte Male gelogen hat, der an Demokratie und Gewaltenteilung rüttelt und sich in der Pandemie als völlig unfähig erwiesen hat, nicht schon längst fest?

Im heutigen Newsletter wollen wir eine Schneise schlagen durch die Fülle der zu dieser Frage in den USA mittlerweile kursierenden Analysen und Betrachtungen.

Warnsignal: Kein “Bounce” für Biden

Das jüngste Alarmzeichen für die Demokraten kam direkt nach ihrem Parteitag. Nach einer Ende August veröffentlichten Umfrage von Reuters/Ipsos behält Spitzenkandidat Joe Biden zwar einen soliden Vorsprung vor Trump. Jedoch konnte Biden an seinen Zahlen nichts ändern, der Parteitag brachte nicht den üblichen “Bounce”, den deutlichen Sprung nach vorn. Zum Vergleich: Die Kandidatin von 2016, Hillary Clinton, erlebte nach den damaligen Democratic Conventions einen Schub von vier Punkten.

Ist “Slow” Joe, wie Trump ihn immer wieder genüsslich nennt, also tatsächlich zu langsam?

Leute aus dem Trump-Lager ließen dieser Tage wissen, sie sähen die Chancen ihres Chefs auf eine Wiederkehr ins Weiße Haus inzwischen deutlich besser als etwa noch im Juli. Für diese neue Offenheit des Rennens gibt es tatsächlich gute Gründe. Wir fassen die drei aktuell wichtigsten zusammen.

1. Amerikas linke Zündler helfen Trump

Die jüngsten Gewalttaten durch Linksautonome, etwa in Portland (Oregon), haben kräftig auf das Konto Trumps eingezahlt. Täglich wiederholt er derzeit seinen Vorwurf, Biden distanziere sich nicht ausreichend von linker Gewalt. Wenig hilfreich für die Demokraten war auch ein Eklat in Washington: Anhänger der Black-Lives-Matter-Bewegung forderten mit drohender Geste weiße Gäste eines Restaurants auf, aus Solidarität ihre Faust zu erheben.

Rechtsextreme Aktivisten treffen auf antifaschistische Gruppen und Aktivisten von Black Lives Matter in Portland, Oregon. Wer genau für welche Gewalttat verantwortlich war, ist am Ende politisch nicht mehr wichtig. Dem Präsidenten nützt der Eindruck von Unruhe – dem er mit seinem Law-and-Order-Mantra entgegentritt. © Quelle: Brooke Herbert/The Oregonian/AP/

Bidens Gegenvorwurf, Trump und seine Unterstützer befeuerten doch ihrerseits die Gewalt, wirkt defensiv. Auch der Umstand, dass jüngst auf Facebook verbreitete Fotos von angeblich in Portland verletzten Polizisten in Wahrheit aus Australien stammten und viele Jahre alt waren, dringt nicht durch.

Mehr denn je gilt heute, was der griechische Philosoph Epiktet schon vor 21 Jahrhunderten verkündete: “Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen.” Mit dem Thema innere Sicherheit jedenfalls punktet Trump derzeit – vor allem bei älteren Leuten und bei Familien in Vorstädten. Vor allem aber lenkt diese Debatte auf eine fürs Weiße Haus hilfreiche Weise ab vom Versagen der US-Bundesregierung in der Pandemiebekämpfung.

2. Amerikas Wirtschaft läuft runder als gedacht

Die Pandemie hat zwar zu Millionen von Entlassungen geführt. Viele US-Firmen, die im Frühjahr Leute feuerten, heuerten aber schon im Juli oder August wieder neues Personal an. Vor allem im “Blue Collar”-Bereich werden Leute gesucht, etwa als Bauarbeiter oder Klempner. Auch an großen Teilen der ländlichen Jobs ging die Krise vorbei – ebenso wie an den Aktienbesitzern. Gut für Trump: Kurioserweise hat er sowohl unter den Reichen als auch unter Arbeitern ohne Collegeabschluss besonders viele Anhänger. An beiden Enden der Einkommensskala herrscht eine für ihn verblüffend günstige Stimmung. Besonders stark verunsichert ist indessen die akademische Mittelschicht.

Trump im Wahlkampf in Old Forge, Pennsylvania: Nicht nur bei den Superreichen, sondern auch am unteren Ende der Einkommensklassen, bei den nicht akademisch gebildeten Arbeitern, genießt der US-Präsident weiterhin einen starken Rückhalt. © Quelle: John Minchillo/AP/dpa

Die Wall Street feierte soeben den besten August seit den Achtzigerjahren. Allerdings gibt es Beispiele für schlimme Abstürze in Wahljahren – die fielen meist auf den Oktober. Fachleute sehen derzeit einen Boom auf Pump – der aber wohl gezielt über den Wahltag hinweg weiter finanziert werde.

3. Trumps Anhänger leben in ihrer eigenen Welt

Die führenden Medien in den USA – angefangen von den ehrwürdigen Zeitungen “New York Times” und “Washington Post” bis zu den führenden Sendern ABC, NBC, CBS und CNN – bleiben in einer Art liberaler Blase gefangen, mit einer allseits akzeptierten Verpflichtung zu Wahrheit und Nachprüfbarkeit. Trump-Fans indessen beziehen einen großen Teil ihrer Weltwahrnehmung über Facebook. Dort wiederum bestimmen Rechte die Agenda, wie im Jahr 2016.

Kevin Roose, hier bei der Konferenz “South by Southwest” in Austin, Texas ist Techkolumnist bei der “New York Times”. Mit seinem Hinweis auf die fortdauernde Dominanz der neuen Rechten in den sozialen Netzwerken (“Hey, Liberale – wenn ihr glaubt, Trump könne im November nicht noch einmal gewählt werden, müsst ihr mal etwas mehr Zeit auf Facebook verbringen”) erschreckte er soeben die Mainstreammedien der USA. © Quelle: Wikipedia

Tag für Tag lasse sich derzeit zeigen, dass die Posts von rechts alles dominieren, schreibt der Techspezialist Kevin Roose in der “New York Times”. Die Rechten bekommen die meisten Reaktionen, ihre Texte werden am häufigsten weitergeleitet und am eifrigsten kommentiert. “Hey, Liberale”, schreibt Roose. “Wenn ihr glaubt, Trump könne im November nicht noch einmal gewählt werden, müsst ihr mal etwas mehr Zeit auf Facebook verbringen.”

Spielt “Slow Joe” einfach Schach?

Biden bleibt bislang weitgehend in Deckung. Erste größere Wahlkampfauftritte plant er erst für die Zeit nach dem Labor Day am 7. September. Bei den Demokraten beginnt bereits eine leise Debatte: Müsste “Slow Joe”, wie Trump ihn täglich verspottet, sich nicht wirklich mal etwas sputen?

Es gibt eine für Biden sehr viel günstigere Deutung: Der Mann spielt Schach. Und er will in diesen Tagen vor allem eins nicht machen: irgendeinen Fehler.

Bislang haben sie immerhin keinen Fehler gemacht: Joe Biden und Kamala Harris am 30. August in Wilmington, Delaware. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Dazu ist es bislang auch nicht gekommen. Die Demokraten sind vereint. Biden hatte die Nominierung der charismatischen Kamala Harris aus Kalifornien zur Vizepräsidentschaftskandidatin klug eingefädelt. Alle anderen prominenten Frauen aus der Führungsriege der Partei ziehen mit. Und unter weiblichen Wählern liegt das Duo Biden/Harris jetzt von Küste zu Küste deutlich vor Trump/Pence. Zugleich behält Biden unter Männern deutlich bessere Sympathiewerte, als sie Hillary Clinton im Jahr 2016 hatte.

Rechnet da also einer nach und nach seinen Wahlsieg gleichsam zusammen: bei den Frauen, den Schwarzen, den Latinos?

Die Ausweitung der Kampfzone

Niemand sollte den langjährigen Politprofi Biden unterschätzen. Er ist viel weniger bescheiden, als er tut. Insider deuten vor allem auf eine von dem 77-Jährigen soeben angeordnete Ausweitung der Kampfzone: In nicht weniger als 15 Staaten – eine verblüffend hohe Zahl – investieren die Demokraten jetzt Millionenbeträge in eine verstärkte Fernseh- und Internetwerbung. Zu dem neu definierten Schlachtfeld gehört auch das bevölkerungsreiche und politisch wichtige Texas, ein wahlmathematisches “Monster”, wie Chris Cilliza von CNN anmerkt.

Die Demokraten dringen ein in einen traditionell republikanischen Staat: Wahlwerbemittel der Biden/Harris-Kampagne in Texas. © Quelle: Texas Democratic Party

Texas tendiert traditionell zu den Republikanern. Dass Biden sich traut, Trump auch dort anzugreifen und Texas wie einen drehbaren Swing State zu behandeln, ist ein beachtliches Vitalitätszeichen. Bidens Ziel ist ein Erdrutschsieg – der am Ende auch jeden Zweifel aus dem Trump-Lager wegwischen soll.

Am gestrigen Montag starteten die Demokraten in Texas – zum Entsetzen der Republikaner – die “Texas Voter Registration Week”, eine Kampagne, die darauf zielt, dass sich vor allem junge Wähler in Texas erstmals für die Wahl registrieren lassen. Unter ihnen sind viele Schwarze und viele Latinos.

Hier wie überall gilt: Noch ist nichts entschieden, der Kampf geht weiter, bis zum 3. November.

Zahlen vor den Wahlen

Auf der Webseite “270 to win” fließen laufend alle aktuellen Umfragen zusammen. Nach dem sogenannten Konsensmodell bietet sich (Stand Dienstag, 1. September 2020) folgendes Bild: Die Demokraten könnten, wenn heute die Wahl wäre, mir einer Mehrheit der Stimmen im Wahlmännergremium rechnen – auch dann, wenn alle unentschiedenen Staaten (braun) an Trump gingen.

Da aber erst am 3. November gewählt wird, bleibt die Wahl eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten. Viel investiert wird derzeit in alle Wahlkämpfe in den braunen Zonen. Zudem greift Biden Trump auch im – zum republikanischen Rot tendierenden – Texas an. Allein dieser Staat bringt 38 Wahlmännerstimmen im 538-köpfigen Wahlmännergremium. Wer 270 Stimmen hat, gewinnt.

Videoanalyse aus Washington

What’s next? Termine bis zur Wahl

29. September: Trump und Biden begegnen sich zum ersten Fernsehduell. Die Veranstaltung findet in Cleveland statt, in der Case Western Reserve University. Ausgestrahlt wird die Sendung von 21 bis 22.30 Uhr US-Ostküstenzeit.

7. Oktober: Mike Pence und Kamala Harris treffen im Duell der Vizepräsidentenkandidaten aufeinander.

15. Oktober: Trump vs. Biden, zweite Runde im Fernsehduell

22. Oktober: Trump vs. Biden, dritte und letzte Runde.

Ihr Matthias Koch

