Warum ein Land Städte nicht zum Schulbetrieb zwingen sollte

Anzeige

Anzeige

Deutschland schaut nach Dortmund – und ausnahmsweise hat es mal nichts mit dem BVB zu tun.

Dortmund darf seine Schulen trotz landesweit steigender Corona-Infektionszahlen nicht schließen. Das hat die nordrhein-westfälische Landesregierung entschieden. Der Oberbürgermeister der Stadt hatte die angestrebte Schließung aller Schulen nicht zuletzt mit dem vorläufigen Impfstopp in Sachen Astrazeneca begründet. Seine durchaus einleuchtende Begründung: Das Öffnungskonzept der Schulen sei geknüpft an Impfungen und Tests.

Einerseits ist es richtig, dass in einer so wichtigen Frage wie jener, ob die Schulen geöffnet bleiben, nicht jeder einfach mal eben so das machen sollte, was er gerade will. Andererseits sind es die Landesregierungen selbst, die es in einem Jahr Corona-Krise nicht geschafft haben, sich auf klare, bundesweit einheitliche Kriterien für die Fragen des Schulbetriebs in der Pandemie zu verständigen: also auf einen Plan, in dem einigermaßen präzise festgehalten ist, was bei welcher Inzidenz geschehen soll.

Anzeige

Das Agieren der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist also mindestens in sich widersprüchlich. Vor allem aber ist die Entscheidung aus Düsseldorf in der Sache falsch. So wichtig es ist, einheitliche Kriterien für den Umgang mit den Schulen zu haben, so klar muss auch sein: Am Ende muss die unterste Ebene, also die Kommune, immer die Möglichkeit haben, die Reißleine zu ziehen und Schulen zu schließen, wenn sie es kurzfristig für dringend notwendig hält. Denn wer, wenn nicht die Verantwortungsträger vor Ort, sollte diese Frage am besten beurteilen können?

Anzeige

Wir befinden uns in der Corona-Pandemie in einer durchaus kritischen Lage. Durch die Mutationen des Virus gibt es eine greifbare Gefahr, dass eine dritte Welle außer Kontrolle gerät. Gerade wer Öffnungen will, muss Vorsicht walten lassen und bereit sein, im Zweifel auch schnelle Entscheidungen für Schließungen zu treffen.

Was ist mit den Schnellstests?

Anzeige

Die Bundesschülerkonferenz hat richtig festgestellt, dass die ersten Schritte für Öffnungen der Schulen ein wichtiges Signal für die Schüler sind, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können. Zugleich hat der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, aber kritisiert: Er sei „zutiefst enttäuscht und wütend, dass die Länder noch immer an den Schnelltest scheitern.“ Seit Wochen sei viel versprochen worden – gehalten worden sei davon aber mal wieder wenig.

Generell wäre es eine gute Maßgabe für Landespolitiker, egal in welchem Bundesland: Konzentrieren Sie sich darauf, alles zu tun, um die Voraussetzungen für sichere Schulöffnungen zu schaffen! Das ist weitaus sinnvoller als Kommunen, die sich in einer konkreten Situation Sorgen machen oder überfordert sehen, zum Schulbetrieb zu zwingen. Wenn die Voraussetzungen stimmen, muss niemand Städte und Gemeinden zur Schulöffnung zwingen. Sie werden es wollen.

Dass Borussia Dortmund gewinnt, kann auch keiner festlegen. Dafür müssen die Voraussetzungen in der täglichen Trainingsarbeit geschaffen werden.