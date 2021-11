Warum die Welt heute nach Virginia blickt

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

Joe Biden sammelt im Ausland kräftig Punkte. Amerika ist freundlicher, kooperativer und normaler geworden. Bidens Problem ist: An seinem heutigen innenpolitischen Schicksalstag wird ihm dies alles wenig helfen.

Willkommen zur neuen Ausgabe von „What's up, America?"

Außerhalb der USA blicken viele mit wachsender Anerkennung auf Biden. Die Europäer freuen sich, dass er parallel zum G20-Gipfel in Rom jahrzehntealte Zollstreitigkeiten mit der EU begraben hat. Klimaschützer in aller Welt erkennen an, dass der 78 Jahre alte Staatenlenker aus den USA sich zumindest deutlich mehr Mühe gibt mit dem Schutz der Atmosphäre als seine Amtskollegen aus Russland oder China. Bei den globalen Impfinitiativen sind die USA eine treibende Kraft. Und auch die politisch wenig Interessierten auf diesem Globus erreichte soeben aus Washington ein neues Signal der Offenheit und des Zusammenrückens: Vom nächsten Montag an dürfen vollständig Geimpfte wieder in die USA einreisen.

Innerhalb der USA allerdings hat sich das Bild, das Biden abgibt, seit dem Sommer immer stärker eingetrübt.

Zustimmungsraten (Approval Ratings) bei den amerikanischen Wählern fallen. Seit Ende August hat der Präsident mehr Kritiker als Unterstützer, und die Schere öffnet sich von Woche zu Woche immer stärker. Derzeit sind laut Demoskopie-Webseite „ Bidensbei den amerikanischen Wählern fallen. Seit Ende August hat der Präsident mehr Kritiker als Unterstützer, und die Schere öffnet sich von Woche zu Woche immer stärker. Derzeit sind laut Demoskopie-Webseite „ FiveThirtyEight “ nur noch 43,0 Prozent „einverstanden“ und 50,7 Prozent „nicht einverstanden“ mit Bidens Amtsführung.

Biden löst bei den Republikanern weiterhin starke Aversionen aus, daran hat sich trotz seiner Appelle zu nationaler Aussöhnung nichts geändert. Neuerdings aber hat er auch ein Problem mit linken Wählern : Viele von ihnen ärgern sich darüber, dass das vom Kongress stark gestutzte „Build Back Better“-Programm die Regierung dazu zwingt, deutlich kleinere Brötchen zu backen als geplant. Weil die Gesamtsumme von 3,6 auf 1,5 Billionen reduziert wurde, mussten drei populäre Projekte gestrichen werden: die Ausweitung von Krankenversicherungsleistungen, bezahlte Erziehungs- oder Pflegezeiten und zwei Unijahre ohne Studiengebühren.

Bidens Approval Ratings fallen derzeit weiter, sogar etwas steiler und auf niedrigere Werte als bei vielen früheren Präsidenten. Dies wird zunehmend zu einem Problem ganz eigener Art – weil das Phänomen, je mehr darüber berichtet und diskutiert wird, auf sich selbst zurück koppelt.

Die fallenden Zustimmungswerte überschatteten in den letzten Wochen den Wahlkampf des Demokraten Terry McAuliffe (64) in Virginia, der erneut Gouverneur werden möchte. Biden griff auch persönlich in den Wahlkampf in Virginia ein – bis heute diskutieren seine Parteifreunde, ob dies dem Kandidaten tatsächlich geholfen hat.

Der Kandidat der Republikaner in Virginia, Glenn Youngkin (54), macht es schlauer: Er kritisiert zwar Biden, hält aber Distanz zu Trump.

Biden, Harris, Obama: Alle haben geholfen

Neben Biden übernahmen in Virginia auch Vizepräsidentin Kamala Harris (57) und der frühere US-Präsident Barack Obama (60) Wahlkampftermine der Demokraten. Doch all diese Auftritte steigern am Ende die politische Fallhöhe: Wenn McAuliffe verliert, wäre das nicht mehr allein sein Fehler. Es wäre ein Schlag ins Gesicht der Demokraten in den USA, ein Jahr vor den strategisch wichtigen Zwischenwahlen, bei denen im kommenden Herbst das komplette Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt werden.

Im für die Demokraten schlimmsten Fall beginnt heute in Virginia ein Stimmungsumschwung zu ihren Lasten – der am Ende den Verlust ihrer Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses nach sich zieht. Dies hätte enorme Auswirkungen, nicht nur auf die USA, sondern auch auf den Rest der Welt.

"All politics is local": Wahlkampfhelfer Barack Obama und Kandidat Terry McAuliffe vor der Gouverneurswahl in Virginia. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Regierungszentralen rund um den Globus registrierten in den letzten Tagen jede kleine politische Meldung aus Virginia: „All politics is local“, heißt eine altbekannte Weisheit der amerikanischen Politik. Und gerade in den USA ist es oft nur ein verblüffend kurzer Weg von teils kuriosen lokalen Debatten zu nationalen oder sogar globalen Konsequenzen.

Streit um ein Buch über die Zeit der Sklaverei

In einem schulpolitischen Streitgespräch in Virginia entfuhr es McAuliffe, dem Kandidaten der Demokraten, es sei „generell keine gute Idee, Eltern darüber entscheiden zu lassen, was in der Schule gelehrt wird“. Das kam offenbar nicht gut an bei vielen Eltern. Manchen ist noch immer das hier und da im Unterricht durchgenommene Buch „Beloved“ ein Dorn im Auge. Darin schreibt die schwarze amerikanische Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison über eine schwarze Frau, die in der Ära des amerikanischen Bürgerkriegs ihre zwei Jahre alte Tochter umbringt, um ihr die Übel der Sklaverei zu ersparen.

Eine besorgte weiße Mutter aus Virginia berichtet jetzt in einem Videoclip des republikanischen Gouverneurskandidaten Youngkin, das Buch habe ihrem Sohn Albträume beschert. Ihr Vorbringen, es nicht zu verwenden und generell Eltern ein Mitspracherecht in solchen Fällen zu geben, sei jedoch an einem Veto durch Gouverneur McAuliffe gescheitert.

Ihr Buch „Beloved“, ein bitterer Roman aus der Zeit von Sklaverei und Bürgerkrieg, spielt plötzlich eine Rolle im Wahlkampf in Virginia: die 2019 verstorbene Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison.

„Keep Virginia blue“, heißt die Parole der Demokraten (Hashtag: #KeepVAblue). Der Staat soll blau bleiben, in der Farbe ihrer Partei. Doch wie blau ist Virginia wirklich?

Ganz im Norden gibt es Gegenden, die direkt an Washington, D.C., grenzen und Hochburgen der Demokraten sind und bleiben: Arlington, McLean, Tysons Corner, auch noch Annandale und Fairfax. Sobald man aber weiter nach Süden fährt und die ausgedehnten Wälder durchmisst, wird die Stimmung gemischt. Plötzlich trifft man Leute, die Wert auf die eigene Schusswaffe legen und ganz Washington zur Hölle wünschen. „Virginia is for lovers“, heißt ein seit Jahrzehnten bekannter Slogan der Tourismuswerbung von Virginia. Doch es gibt in dem Staat auch Leute voller Hass.

Die Wahrheit ist: Virginia ist, wie die USA insgesamt, tief gespalten. Das heutige Wahlergebnis lässt sich nicht seriös vorhersagen. Zuletzt lag auf dem Demoskopieportal „Five Thirty-Eight“, das ständig alle halbwegs seriösen Umfragen übereinanderlegt, der Republikaner Youngkin vor McAuliffe, mit einem knappen Prozentpunkt Abstand.

Schon fragen viele nervös, wann wohl das Endergebnis vorliegen werde. Am Mittwochmorgen? Die Behörden bremsen – und verwenden Vokabeln wie bei der letzten Präsidentschaftswahl: Es gebe viele Briefwähler, erste Ergebnisse könnten ganz anders aussehen als die späteren, es könne insgesamt knapp werden, und vielleicht müsse man auch eine Nachzählung anordnen. Sicher ist nur eins: Es wird spannend in Virginia.

POPPING UP: New York will mehr Wagner wagen

Die Delta-Variante lauert, der Impfschutz scheint nachzulassen: Eigentlich, sollte man meinen, ist dies nicht die ideale Saison für lange Opernaufführungen. Die Metropolitan Opera in New York jedoch drehte soeben, vielleicht aus Trotz, alle Regler einfach mal auf Maximum und brachte Richard Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ auf die Bühne, in einer Aufführung mit mehr als 400 Künstlern und Bühnenarbeitern, die sage und schreibe sechs Stunden dauert.

„Ein Signal der Entschlossenheit“: Blick in den Saal der Metropolitan Opera in New York – hier bei der ersten Nach-Corona-Aufführung („Fire Shut Up in My Bones“) im September dieses Jahres. © Quelle: dpa

Die „New York Times“ notierte spitz, dies alles sei „ein gewagtes Gegenprogramm“ in schwieriger Zeit. Doch die Bilanz ist positiv: Das Publikum war begeistert, die Künstler fühlten sich „wie nach der Tour de France“, gingen aber nächtens noch gut gelaunt gemeinsam essen.

Zwar konnte Wagners konzertanter Donner nicht die Delta-Variante als solche besiegen, wohl aber die Angst vor ihr. „Fürs Epische ist immer Platz“, sagte Peter Gelb, der General Manager der Met, in einem Interview und fügte hinzu, es gehe auch um ein „Signal der Entschlossenheit.“

DEEP DIVE: Das Merkel-Mysterium fasziniert die Amerikaner

Bundeskanzlerin Angela Merkel findet in den USA weiterhin mehr Interesse als ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz und auch mehr als jeder andere europäische Politiker. Ein Teil der Erklärung liegt in ihrer unglaublichen „life story“. Schon George W. Bush hob seinerzeit immer wieder hervor, dass Merkel in der DDR groß wurde, „unter der stählernen Faust der Diktatur“, und dann zur Regierungschefin eines liberalen Landes wurde. Da die persönliche Erfolgsstory Merkels eng mit der weltpolitischen Erfolgsstory der USA verbunden ist, schlossen frühzeitig auch Konservative in den USA die deutsche Aufsteigerin ins Herz.

Am 26. Oktober erschien in den USA ein neues Buch über Merkel: „The Chancellor: The Remarkable Odyssey of Angela Merkel“ von Kati Marton. Die Rezensionen zu dieser „smarten, gut lesbaren Biografie“ (USA Today) fielen besser aus als nur wohlwollend. Die „Los Angeles Times“ lobt die „fesselnden Anekdoten“, das „Wall Street Journal“ die „dichte Recherche über Merkels frühe Jahre“. Dem Briten Tony Blair soll Merkel in einer stillen Stunde ihr Leid geklagt haben: „Ich habe kein Charisma, und ich kann nicht gut kommunizieren.“

„Antiüberschwang in einer verrückt gewordenen Welt“: Merkel-Biografie „The Chancellor“, Autorin Kati Marton. © Quelle: UNA_NYC

Die amerikanischen Kommentatoren wischen Merkels Selbstkritik an dieser Stelle großzügig vom Tisch. In Wahrheit habe die Deutsche sehr gute Kommunikationsfähigkeiten gehabt, sogar wortlose, wie etwa ihr vielsagendes Augenrollen bei öffentlichen Auftritten an der Seite von Donald Trump.

Oft mischt sich in den Betrachtungen über das Buch von Marton Lob für die Schreiberin mit Lob über die Beschriebene. Merkel habe einen sehr speziellen „Antiüberschwang“ verkörpert in einer verrückt gewordenen Welt, schreibt die „New York Times“. Sie sei eine „Gegenkraft zu Ignoranz und Geschrei“ gewesen. Dass die freie Welt sie vermissen werde, liege übrigens nicht allein an ihrer klaren Orientierung an Recht und Moral, sondern auch „an einer persönlichen Haltung, die offenbar immer mehr zu verschwinden scheint: Demut“.

WAY OF LIFE: Schilda in Kalifornien, ohne Licht und Luft

Die Universität von Kalifornien in Santa Barbara steht kurz davor, sich selbst einen Streich zu spielen und sich vor aller Welt lächerlich zu machen – wie einst die Einwohner des legendären Schilda, die ein Rathaus ohne Fenster bauten und sich später erfolglos mühten, Sonnenstrahlen per Schubkarre ins Gebäude zu befördern.

Weil es immer schwieriger wurde, Studierende unterzubringen, bat die Uni private Förderer, bei der Errichtung neuer Wohnheime zu helfen. Der Milliardär Charles Munger, reich geworden als Finanzjongleur, spendierte gleich 200 Millionen Dollar. Das Problem ist: Munger ist auch Hobbyarchitekt und besteht darauf, dass das Gebäude exakt nach seinen eigenen Plänen errichtet wird. Und die sehen vor, dass die Mehrzahl der Bewohnerinnen und Bewohner im Inneren des Gebäudes in Räumen ohne Fenster und ohne natürliches Licht leben soll. Munger findet seine Pläne höchst effizient. Techniken dafür gibt es, etwa bei Kreuzfahrtschiffen und in Gefängnissen. Wer aber will, namentlich in Kalifornien, ohne Licht und Luft leben?

„Dormzilla“ nennen die Kalifornier die Pläne des Milliardärs Munger für ein Studentenwohnheim in Santa Barbara: Rundum gibt es zwar Fenster, der größte Teil der Bewohnerinnen und Bewohner soll aber innen in verdichteten Zellen ohne Tageslicht und Fenster leben. © Quelle: UC Santa Barbara

Die Universitätsleitung äußert sich nur verdruckst, sie will um Himmels willen den Spender nicht verprellen. Kritiker sprechen von fragwürdiger Verdichtung wie in Bangladesh: Den Betroffenen drohten Verstimmungen und Depression, hinzu komme die wachsende Corona-Gefahr.

„Architektur ohne Licht und Luft ist pure Grausamkeit“, urteilte die liberale „Los Angeles Times“ in einem Aufmacher – und ließ ihre Kunstkolumnistin Carolina A. Miranda mal richtig loslegen: „Es gibt dumm. Es gibt dümmer. Und dann gibt es noch das, was an der UC Santa Barbara bei der Planung und Gestaltung eines neuen Studentenwohnheims passiert – was Dummheit nimmt und mit dem Faktor vorsätzlicher Ignoranz im Quadrat multipliziert.“

Anders als die Einwohner von Schilda ist also die Uni in Santa Barbara gewarnt. Sie muss, bei aller Begier, nach den 200 Millionen Dollar zu greifen, ihre akademische Glaubwürdigkeit im Auge behalten. Ihr Campus in Santa Barbara, behauptet sie auf ihrer Homepage, sei ein Ort der „Exzellenz“, wo sich „brillante Köpfe“ treffen. Daran könnten Zweifel wachsen, wenn sich demnächst Fernsehteams aus den USA und dem Rest der Welt anmelden, um dort ihre Schildbürger-Story zu drehen.

Der nächste USA-Newsletter erscheint am 16. November. Bis dahin: stay sharp – and stay cool!

Ihr Matthias Koch

