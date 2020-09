Warum die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg republikanische Wähler mobilisieren könnte

Anzeige

Durch die Neubesetzung des Postens von Ruth Bader Ginsburg am Obersten Gerichtshof der USA könnten die Karten für die Wahl am 3. November noch einmal neu gemischt werden. Denn die Wähler der Republikaner könnten sich angestachelt von der Idee, die konservative Mehrheit im Supreme Court zu festigen, noch einmal hinter US-Präsident Donald Trump zusammenfinden.

Das war schon vor vier Jahren so, als es ebenfalls eine vakanten Richterposten gab, und auch bei den Zwischenwahlen vor zwei Jahren, als Trump mit seiner Entscheidung für den konservativen Richter Brett Kavanaugh den Republikanern im Senat in einer ansonsten enttäuschenden Wahl Zugewinne beschert haben dürfte.

Diesmal stehen die Republikaner vor der sehr reellen Möglichkeit, am 3. November sowohl das Weiße Haus als auch die Kontrolle über den Senat zu verlieren. Und plötzlich könnte wieder ein Streit über die auf Lebenszeit vergebenen Posten am Supreme Court ein knappes Rennen entscheiden und republikanische Wähler, die eigentlich mit Trump abgeschlossen hatten, wieder zu ihm zurückführen.

Trump will Nachfolge noch vor der Wahl klären

Der Wahlkampf von Präsident Trump könnte dadurch elektrisiert werden, sagte Leonard Leo, der als Co-Vorsitzender der konservativen Föderalistischen Gesellschaft die Trump-Regierung bei ihren ersten beiden Nominierungen für das Oberste Gericht beraten hatte - Neil Gorsuch und Kavanaugh.

Die Pandemie, die wirtschaftliche Schieflage der USA, die Proteste gegen rassistische Gewalt, all das könnte zumindest für einige konservative Wähler in den Hintergrund rücken, wenn sie dafür den Demokraten nicht die Neubesetzung am Supreme Court überlassen.

Trump kündigte bereits einen Tag nach dem Tod der liberalen Ginsburg am Freitag an, seine Wahl für ihre Nachfolge bald bekanntzugeben. Aus seinem Umfeld wird er gedrängt, das noch vor der ersten Präsidentschaftsdebatte mit Joe Biden am 29. September zu tun.

Biden und seine Demokraten sind der Meinung, dass der Gewinner der Präsidentschaftswahl über die Ginsburg-Nachfolge entscheiden soll. In Bidens Umfeld ist man skeptisch, ob das Thema wirklich einen solchen Einfluss auf die Wahl haben wird. Aber auch dort hofft man, dass die Demokraten dadurch noch mehr zu den Urnen drängen.

“Alles, was die Amerikaner wertschätzen, steht auf dem Spiel”, sagte der demokratische Fraktionschef, Charles Schumer, am Samstag in einer Telefonkonferenz mit seinen Kollegen, wie ein Teilnehmer der Nachrichtenagentur AP sagte.

Weil der Senat über die nominierten Kandidaten und Kandidatinnen für den Supreme Court entscheidet, ist vor allem für die Wahl dort ein wichtiger neuer Faktor entstanden. Republikanische Parteivertreter sind optimistisch, dass der Streit über die Ginsburg-Nachfolge ihnen vor allem in Staaten wie Montana, Iowa, Kansas, Georgia und South Carolina helfen könnte, die eher republikanisch sind, aber wo die Senatskandidaten am 3. November wackeln.

Die Demokraten brauchen bei der Wahl drei zusätzliche Senatssitze, wenn Biden gewinnt, und vier, wenn er verliert, um die Kammer zu kontrollieren. Denn bei drei zusätzlichen Sitzen gebe es einen Gleichstand von 50 zu 50 zwischen beiden Seiten, und bei einem Patt entscheidet der Vizepräsident.