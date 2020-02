Warum die Grünen auf Merz hoffen dürfen - und ihn fürchten müssen

Anzeige

Wie alle vernünftigen Menschen in diesem Land wissen auch die Grünen, dass es ohne die CDU nicht geht. Dafür sprechen die Verdienste der Christdemokraten nach 1945. Dafür spricht ihre gegenwärtige Stellung als führende Regierungspartei im Bund und, die CSU in Bayern mitgerechnet, sieben von 16 Ländern.

Davon abgesehen blicken die Grünen jedoch mit gemischten Gefühlen auf die CDU-Krise – und ihre Kandidatenkür.

Mit einem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz böte sich für die Grünen mutmaßlich die Chance, zur stärksten Partei aufzusteigen. Denn der Sauerländer dürfte das liberale Bürgertum abschrecken – jenes Klientel, das zuletzt ohnehin scharenweise zur Ökopartei übergelaufen ist.

Würde die Union Platz eins behaupten, dann müssten die Grünen indes womöglich mit einem Mann koalieren, der ihnen habituell fremd ist. So sagte die grüne Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann soeben mit Blick auf Merz: „Mein Gefühl ist, dass man mit Herrenwitzen aus den 60ern keinen Staat mehr machen kann.“

Zugleich hätte Merz‘ Triumph unweigerlich grün-rot-rote Koalitionserwägungen zur Folge. Die Grünen könnten jedenfalls gezwungen sein, von jener diffusen Offenheit nach allen Seiten Abstand zu nehmen, die derzeit Basis ihres Erfolges ist.

Grün-Rot-Rot statt Schwarz-Grün

Armin Laschet wiederum ist bei den Grünen nicht wohl gelitten. Man zweifelt an seiner Integrität. Mit Jens Spahn kämen die Grünen prima klar. Er ist konservativ genug, um als Gegner, und progressiv genug, um als Koalitionär zu taugen.

Norbert Röttgen schließlich schlägt bei den Grünen seit langem regelrecht Zuneigung entgegen. Als liberaler CDU-Chef mit ökologischem Bewusstsein könnte er sich für sie aber auch rasch zur Bedrohung auswachsen.

Was auf den ersten Blick für die Grünen einfach aussieht, ist in Wahrheit also recht kompliziert. Drum warten sie gespannt.

