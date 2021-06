Warum das Attentat in Mali an das Scheitern in Afghanistan erinnert

Anzeige

In Berlin ist das Entsetzen groß. Zwölf deutsche Soldaten sind soeben bei einem Selbstmordanschlag in Mali verletzt worden, manche von ihnen schwer. Während die Soldaten in die Heimat ausgeflogen werden, hat dort die Debatte über die Konsequenzen längst begonnen. Der Bundeswehrverband fordert den Einsatz bewaffneter Drohnen. Die Linke sieht die Zeit gekommen, sämtliche Auslandseinsätze der Bundeswehr infrage zu stellen. Ein Wunder ist das nicht. Vor allem springen die Parallelen zum Afghanistan-Einsatz, der in wenigen Tagen offiziell beendet werden wird, ins Auge.

Zwar waren der Anlass für die Mission am Hindukusch die islamistischen Anschläge in New York und Washington am 11. September 2001. Der Westen wehrte sich. George W. Bush erklärte den „War on Terror“. Die Taliban wurden gestürzt. Das Problem, so schien es, werde sich rasch lösen lassen. Aus wenigen Monaten aber wurden 20 Jahre – ohne dass sich Grundlegendes verbessert hätte. Die Taliban stehen vor der Rückkehr an die Macht. So ungefähr könnte es in Mali auch laufen. Die Parallelen sind jedenfalls frappierend.

Macron verliert den Glauben

Während in Afghanistan die Taliban herrschten, übernahmen im Norden Malis islamistische Milizen das Kommando. Die einstige Kolonialmacht Frankreich schlug sie 2013 mit einem massiven Militäreinsatz zurück. Mittlerweile gibt es dort zwei Militärmissionen mit deutscher Beteiligung: den friedenserhaltenden Einsatz der Vereinten Nationen – und eine Ausbildungsmission zugunsten der malischen Armee.

Freilich hat diese Armee im Mai binnen weniger Monate zum zweiten Mal geputscht. Der Westen unterstützt also faktisch ein Regime, das seinen demokratischen Prinzipien zuwiderläuft. In Afghanistan war es nicht ganz so, aber doch ähnlich. Die dortigen Machteliten mit Präsident Hamid Karsai waren ebenfalls nicht über jeden Zweifel erhaben. Zwielichtige Warlords wurden eingebunden. Korruption war allgegenwärtig.

Wie in Afghanistan scheint in Mali der anfängliche militärische Erfolg nicht von Dauer zu sein. Fachleute sind sich einig: Die Sicherheitslage wird schlechter, die Islamisten gewinnen erneut an Boden. Das gleiche Bild bot sich in den Nullerjahren am Hindukusch. Das wiederum dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass der militärische Einsatz des Westens an den Lebensbedingungen der darbenden Bevölkerung nichts ändert. Mithin dürfte Mali als Quell eigener Flüchtlinge sowie als Transitgebiet für andere Flüchtlinge fortexistieren.

Es ist denn auch keine Überraschung, dass der ohnehin sprunghafte französische Präsident Emmanuel Macron den Glauben an den Sinn der Mission zu verlieren beginnt. Immerhin haben in Mali 55 französische Soldaten ihr Leben lassen müssen. Macron will das französische Kontingent reduzieren und stattdessen die Staaten der Region stärker in die Pflicht nehmen.

Mali ist doppelt so groß

In Afghanistan ist es der Rückzug der USA, der den Rückzug Deutschlands herbeiführt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) pochte zuletzt zwar auf demokratische Wahlen in Mali als Voraussetzung für eine Fortsetzung des militärischen Engagements der Bundeswehr. Ob die putschende malische Armee da mitmacht, scheint jedoch zweifelhaft.

Nein, es kann jetzt nicht darum gehen, Mali fluchtartig zu verlassen. Wer vom letztlich gescheiterten Afghanistan-Einsatz reden will, der wird freilich vom Mali-Einsatz und dem, was dort realistischerweise erreichbar ist, nicht schweigen dürfen. Mali ist nämlich nicht nur ebenso ein verarmter islamischer Vielvölkerstaat ohne größere demokratische Tradition. Es ist überdies mehr als 1,2 Millionen Quadratkilometer groß – und damit doppelt so groß wie Afghanistan.