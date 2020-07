Walter-Borjans will nicht in Bundestag – Was folgt daraus für die SPD?

Anzeige

Berlin. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will nicht für den Bundestag kandidieren. “Wir müssen raus aus dem ‘Das macht man so‘”, argumentiert er. Er wolle sich auf seine Arbeit als Vorsitzender konzentrieren und das Profil der SPD schärfen.

Kann das dauerhaft so funktionieren?

“Ich will nicht in Schönheit sterben”, hat SPD-Vize Kevin Kühnert seine Kandidatur für den Bundestag begründet. Er habe, so argumentierte er, schon als Schüler im Politikunterricht gelernt: Es seien Regierungen und Parlament, die konkrete Veränderungen umsetzen, nicht zuvorderst Parteien.

Kühnert ist der Mann, der als Juso-Chef den Sieg von Walter-Borjans und seiner Co-Vorsitzenden Saskia Esken in der Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz maßgeblich mitermöglicht hat. Das Spiel im politischen Berlin hat der SPD-Vize sehr gut verstanden. Walter-Borjans dagegen macht sich mit seinem Verzicht auf die Bundestagskandidatur klein.

Von Anfang an war es das Problem von Esken und Walter-Borjans, dass es ihnen an einer Machtbasis in Fraktion und Regierung fehlte. Deshalb konnten sie auch gar nicht viel in der SPD ändern.

Mittlerweile gilt es als hoch wahrscheinlich, dass mit Olaf Scholz ausgerechnet derjenige Kanzlerkandidat wird, der bei der Vorsitzendenwahl Walter-Borjans und Esken unterlegen ist.

Scholz kann als Finanzminister und Vizekanzler in der Corona-Krise sozialdemokratische Politik konkret gestalten. Da Merkel zur nächsten Bundestagswahl nicht wieder antritt, hoffen viele in der SPD, dass Scholz gegen einen Unionskandidaten punkten könnte.

Das Problem: Irgendeiner wird all diejenigen in der SPD, die einen Parteichef Scholz nicht wollten, so gut wie möglich mit dessen Kanzlerkandidatur versöhnen müssen. Es kann gut sein, dass dies historisch die wichtigste Aufgabe des Vorsitzenden Walter-Borjans sein wird.