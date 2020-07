Wahlrechtsreform: Mützenich nennt Unions-Vorschlag “kläglich”

Bundestag beschließt Nachtragshaushalt - Fast 218 Milliarden Schulden

Der Bundestag hat am Donnerstag den zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets in der Corona-Krise beschlossen. Vorgesehen sind für 2020 nun insgesamt neue Schulden in Höhe von 217,8 Milliarden Euro. Vizekanzler Scholz verspricht, trotzdem nicht am Sozialstaat zu sparen.