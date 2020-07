Wahlrechtsreform: GroKo lässt Vorschlag der Opposition abblitzen

Raus aus der Kohle: Bundestag beschließt Ausstieg für Deutschland

Der Bundestag hat am Freitag den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen - der Bundesrat billigte dies. Das Gesetz sieht eine schrittweise Beendigung der klimaschädlichen Kohleverstromung vor. Aus der Opposition gab es insbesondere Kritik an dem Zeitplan.