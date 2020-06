Wahlrecht: Nehmt dem Bundestag das Heft aus der Hand!

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es ist fast acht Jahre her, dass das Bundesverfassungsgericht Korrekturen am deutschen Wahlrecht anmahnte. Es sei grundgesetzwidrig, weil es zu viele Überhangmandate erlaube, befanden die Richter. In Berichten aus jener Zeit steht, dass das Parlament “noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2013 eine Neuregelung finden” müsse. Nun nähert sich die Bundestagswahl 2021. Und passiert ist: nichts. Es sieht auch nicht so aus, dass bis zum nächsten Urnengang noch etwas passieren würde. Längst werden ja Kandidaten nominiert.

Es kann nicht sein, dass sich die Öffentlichkeit mit diesem Zustand einfach zufrieden gibt. Es wird vielmehr hohe Zeit, dem Bundestag das Heft aus der Hand zu nehmen – soweit dies möglich ist.

Erstens ist es ohnehin unwahrscheinlich, dass eine wachsende Institution ihre eigene Reduzierung herbeiführt. Soziologen wissen, dass Institutionen zum Gegenteil neigen. Auch keine Belegschaft eines x-beliebigen Unternehmens würde sich verkleinern, wenn sie nicht müsste. Zweitens wird eine Reform mit jedem weiteren Anschwellen des Bundestages noch unwahrscheinlicher, weil immer mehr Mandatsträger von einer Reduzierung betroffen wären. Es braucht Reformdruck von außen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollte eine Kommission berufen, die entlang der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ein neues Wahlrecht entwirft – eines, das das Wuchern des Bundestages stoppt. Diese Kommission müsste so hochkarätig und parteiübergreifend besetzt sein, dass an ihrem Vorschlag nicht zu zweifeln wäre. Der Bundestag müsste über öffentlichen Druck gezwungen werden, den Vorschlag zu billigen.

Anzeige

Das gehe nicht, heißt es. Schließlich handele es sich um ein freies Parlament mit frei gewählten Abgeordneten. Alles richtig. Doch wenn das Parlament nichts tut, müssen es andere tun. Es reicht!