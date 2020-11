Wahlkrimi in Georgia: Biden schiebt sich laut CNN erstmals vor Trump

Anzeige

Washington. Joe Biden hat sich bei der US-Präsidentenwahl im Bundesstaat Georgia erstmals vor Amtsinhaber Donald Trump gesetzt. Der Demokrat führt am Freitagmorgen (Ortszeit) hauchdünn mit 917 Stimmen. In dem Staat sind inzwischen mehr als 99 Prozent der Stimmen ausgezählt. Zuvor hatte Trump noch mit 463 Stimmen geführt.

In dem Südost-Staat mit seinen 16 Wahlmännern lag Trump anfangs klar vorn. Bis in die Nacht zum Donnerstag schrumpfte der Vorsprung aber auf wenige Tausend Wählerstimmen zusammen, jetzt kippte das Bild - womöglich endgültig. Trump benötigt zwingend einen Erfolg in Georgia, um noch auf die notwendige Mehrheit von 270 Stimmen der Wahlleute zu kommen.

Zuletzt standen noch Stimmen aus dem Großraum um die Hauptstadt Atlanta aus - traditionell eher demokratisches Gebiet.

Trump spricht von "illegalen Stimmen" Der US-Präsident sprach am Donnerstagabend zu den Medien. Auch sein demokratischer Herausforderer Joe Biden ging vor die Kameras.

Derzeit fehlen noch die Endergebnisse aus sechs Bundesstaaten: Pennsylvania, Nevada, Alaska, North Carolina, Arizona - und eben Georgia.