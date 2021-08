Spott über neuen Wahlwerbespot der Grünen – „Ein schöner Land in dieser Zeit”

Anzeige

Der Hashtag #Spot führt am Dienstag die Twitter-Trends an. Dahinter verbirgt sich ein neuer Werbespot der Grünen. Darin beschwören sie unter dem Titel „Ein schöner Land in dieser Zeit” Aufbruch und gemeinsame Werte. Alte und junge Menschen, Weiße und People of Colour bauen Gemüse an, sammeln Müll am Meer - und singen.

Die Grünen haben für den Werbespot ein Volkslied aus dem Jahr 1840 umgedichtet. Darin treffen sich Menschen in der Abenddämmerung unter Linden, um gemeinsam zu singen. Der Autor Anton Wilhelm von Zuccalmaglio nannte sich selbst Wilhelm von Waldbrühl und tat so die traditionelle Naturverbundenheit der Romantiker auch in seinem Namen kund.

Das historisch-kritische Liedlexikon des Deutschen Volksliedarchivs bezeichnet das Ursprungslied als „Idealbild freundschaftlicher Zusammenkünfte an Sommerabenden in freier Natur”. Von diesem ursprünglichen Charakter haben sich die Werbespotmacher die beschwörende Wir-Form angeeignet sowie das Thema Natur.

Naturverbundenheit als Gemeinsamkeit mit den Romantikern

Die Liebe zur Umwelt verbindet die Romantiker mit den Grünen, die im Spot Bilder von Klimaschutzprotesten zeigen und mahnen: „Fürs Leben wird es hier zu warm”. In der neuen Version wird durch die Streichung des Buchstaben “k” aus dem Liedtext - (k)ein schöner Land - aus der naiven Glorifizierung des Ist-Zustandes eine zukunftsweisende Vision. Die gemütliche Abendstimmung des Originals wird gleichsam von einer Morgenstimmung abgelöst. „Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen, bleiben nicht stehen, in dieser Zeit.”

Im Internet hingegen erntet das Video vor allem Häme. Der Moderator Jan Böhmermann etwa sieht Werte beschworen, die eher zu einer Partei rechts von der Mitte passen würden.

In eine ähnliche Richtung geht dieser Tweet.

Einige machen sich über die dezidierte Vielfalt lustig.

Wieder anderen geht die Vielfalt nicht weit genug. Sie monieren, dass der einzige Arbeitende im Video ein Nicht-Weißer ist.

Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) witzelt über Realsatire.

Es gibt jedoch auch Gegenstimmen. Ein Werbespot, der viral geht, sei durchaus erfolgreich, meint dieser Twitter-Nutzer.

Auch die Kommentatoren von @UnionWatch begeistern sich für die Aktion der Grünen.

Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, reagierte bei Twitter auf den Spott am Spot.

Zwar wirkt das Video teils wie ein Zusammenschnitt von Hobbysängern mit durchwachsendem Talent, die zur runden Geburtstag ein bekanntes Lied umdichten, doch eine Analyse des Textes offenbart eine gewitzte Neuinterpretation. Die Autoren reimen „Bahn” auf „W-Laaaaan” und machen so deutlich, dass zur Infrastruktur neben dem öffentlichen Nahverkehr selbstverständlich auch die digitale Welt gehört. Bienen werden doppeldeutig als „Kurzstreckenflieger” bezeichnet.

Auch die Grünen-Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock sind in dem Video zu sehen. Sie tragen ihre Verse jedoch nicht in gesungener Form vor. Als vertrauten sie dem eigenen Format nicht.