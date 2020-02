Wahlkampf mit Sturmgewehr: SVP-Politikerin provoziert mit Wahlplakat

Anzeige

Anzeige

Der schweizerische Kanton Thurgau ist bekannt für Wein und eine schöne Landschaft. Aufregende politische Anekdoten sind von dort eher selten zu hören. Doch nun mischt eine Politikerin der rechtskonservativen SVP den Wahlkampf für den Thurgauer Kantonsrat auf: Cornelia Büchi ist 59 Jahre alt und offenbar begeisterte Sportschützin. Offensiv wirbt sie um die Stimmen von Gleichgesinnten.

Vor einer Schießanlage in Frauenfeld hat sie zwei Plakate aufgestellt, wie “Watson” berichtet. Auf beiden posiert sie mit einer Waffe. Zudem hat sie ihren Schützenkollegen Karten per Post geschickt, auf denen sie die Waffe lachend ins Bild hält. Auch auf Facebook hat sie das Plakat geteilt: “Zielorientiert auch im Grossen Rat” steht darauf. Mit dem Gewehr – ein Sturmgewehr 57 – zielt sie knapp am Betrachter vorbei.

SVP-Politikerin provoziert mit Sturmgewehr

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Büchi wolle “mal ein bisschen Abwechslung in der Wahlwerbung”, schreibt sie auf Facebook. Diesen Spaß verstehen nicht alle. Manche Facebook-Nutzer fühlen sich vielmehr an ein Attentat erinnert, das die Schweiz im Jahr 2001 erschütterte: 14 Menschen erschoss damals ein Attentäter im Kantonsrat. Mit einem Sturmgewehr.

Andere Nutzer freuen sich über das Foto, wünschen der SVP-Politikerin viel Erfolg und “gut Schuss”.

pach/RND