Wahlkampf auf Wochenmärkten - Hamburg wählt Bürgerschaft

Hamburg. Vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben Kandidaten und Unterstützer der Parteien ein letztes Mal die Werbetrommel gerührt. Zum Abschluss des Wahlkampfs schwärmten sie am Samstag noch einmal aus, um an Infoständen, auf Wochenmärkten und in Einkaufszentren potenziellen Wählern Rede und Antwort zu stehen. Alle in der Bürgerschaft vertretenen Parteien hatten nach der mutmaßlich rassistisch motivierten Gewalttat in Hanau ihre offiziellen Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen abgesagt.

In Hamburg sind am Sonntag rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahren zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale sind zwischen 8.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Es ist nach derzeitigem Stand die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.

"Der Wahlkampf ist eine anstrengende Zeit, aber es ist für jemanden, der politisch tätig ist, auch ein Fest der Demokratie, bei dem man mit Bürgerinnen und Bürgern so intensiv wie selten über die Stadt Hamburg ins Gespräch kommt", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der Rosen und Flyer verteilte. Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne) sagte: "Das war eine sehr spannende und so noch nie da gewesene Auseinandersetzung, dass zwei Koalitionspartner sich herausgefordert haben", sagte sie.

In Hamburg regiert einzige rot-grüne Landesregierung

In Hamburg regieren seit 2015 SPD und Grüne in einer Koalition. Seit dem Abschied von Olaf Scholz (SPD) im Frühjahr 2018 ist Tschentscher Bürgermeister. Es ist die derzeit einzige rot-grüne Landesregierung in Deutschland. Die Zweite Bürgermeisterin Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Tschentscher übernehmen. In Umfragen lag zuletzt allerdings beständig die SPD vor den Grünen in Führung.

Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich 15 Parteien auf den Landeslisten, zwei mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren.

RND/dpa