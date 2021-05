Wundrak und Cotar wollen sich als AfD-Spitzenteam bewerben

Anzeige

Berlin. Der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak (65) aus Niedersachsen und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar (48) aus Hessen wollen die AfD als Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf führen.

Mir ist an einer Lösung gelegen, die die AfD in ihrer Breite abbildet, mit der sich die Basis der AfD und unsere Wähler identifizieren können. Joana Cotar (AfD), Bewerberin als AfD-Spitzenkandidatin

„Mir ist an einer Lösung gelegen, die die AfD in ihrer Breite abbildet, mit der sich die Basis der AfD und unsere Wähler identifizieren können“, teilte Cotar am Dienstag mit.

Chrupalla wollte nicht mit Cotar kandidieren

Da Parteichef Tino Chrupalla ihr Angebot, ein Team zu bilden, nicht angenommen habe, und bisher auch kein anderes Team ins Rennen gegangen sei, das diesem Anspruch gerecht werde, hätten sie und Wundrak beschlossen, sich gemeinsam zu bewerben.

Beide gehören dem Lager um den zweiten Parteichef Jörg Meuthen an, der selbst nicht für die Bundestagswahl kandidiert. Mit Chrupallas Absage an Cotar ist die Möglichkeit eines lagerübergreifenden Teams dahin.

Spitzenteams können sich bis Mittwoch bewerben

Die AfD hatte nach längeren Debatten entschieden, die Mitglieder über das Spitzenduo abstimmen zu lassen. Diese Abstimmung wird damit automatisch zu einem Showdown zwischen Meuthens Anhängern und seinen Gegnern. Zweierteams, die gemeinsam antreten wollen, müssen sich bis Mittwoch um 12 Uhr melden.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Parteivorsitzende Tino Chrupalla Spitzenkandidat werden will, sehr wahrscheinlich im Team mit der Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel. Offiziell hat Chrupalla, der auch stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion ist, aber noch nicht gesagt, mit wem er sich gemeinsam bewerben will.

Wundrak und Cotar treten als Außenseiter an

Wundrak und Cotar werden eher Außenseiter-Chancen eingeräumt, da sie auch in der Partei noch nicht sehr bekannt sind. Die niedersächsische AfD hatte Wundrak im Dezember zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Seine Parteimitgliedschaft hatte der bislang ranghöchste ehemalige Soldat in der AfD erst nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr öffentlich gemacht.

Cotar ist digitalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und Nummer Zwei der hessischen Landesliste für die Wahl am 26. September.