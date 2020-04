Anzeige

Seoul. Es ist keine gewöhnliche Wahl, und doch ein weiteres Stück Normalität in Südkorea. Trotz der grassierenden Coronavirus-Epidemie und des Aufrufs der Gesundheitsbehörden, große Ansammlungen zu meiden, wählen die Südkoreaner am Mittwoch ein neues Parlament. Während Wahlen in anderen Teilen der Erde verschoben werden, sind fast 44 Millionen Wahlberechtigte in der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

"Das sind in diesen Zeiten besondere Wahlen, insofern Südkorea an diesem höchsten Instrument der Demokratie festhält", sagt der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul, Stefan Samse. "Zu keinem Zeitpunkt gab es eine Diskussion, ob die Wahlen stattfinden, sondern darüber, wie sie stattfinden." Eine Debatte über die Rückkehr zur Normalität sei zum Beispiel in Deutschland viel stärker ausgeprägt.

Wahlkampf verstärkt in den sozialen Medien

Auch die heiße Wahlkampfphase zeigt zunächst ein gewohntes Bild: In Südkorea gehören neben Lokalterminen der Kandidaten, Werbeplakaten und Parteibannern in den Straßen auch offene Lautsprecherwagen dazu, von denen Wahlkampfhelfer ihre Parolen rufen.

Und doch ist der Wahlkampf wegen des Ausbruchs von Covid-19 stärker eingeschränkt. Die Parteien verlegten einen großen Teil ihrer Werbung auf die sozialen Medien. "Wir können nicht eng in Kontakt mit den Wählern kommen", sagt der Sprecher Oh Yong Hee von der konservativen Vereinigten Zukunftspartei (UFP), der größten Oppositionspartei.

Fiebermessen vor der Stimmabgabe

Ungewöhnlich ist auch die Stimmabgabe selbst in Zeiten der Pandemie. Einen Eindruck davon gab es bei der Vorauswahl am Freitag und Samstag. Die Wähler müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen, Einmal-Schutzhandschuhe überziehen, sich am Eingang der desinfizierten Wahlkabinen auf Fieber messen lassen und Abstand halten.

Die Stimmung in der Bevölkerung vor der Wahl ist gemischt. Zwar haben die Behörden die Ausbreitung des Virus zusehends in den Griff bekommen, ohne dabei auf Ausgangssperren zurückzugreifen. Die meisten Restaurants, Supermärkte, Läden und Cafés sind geöffnet. Südkorea gilt mittlerweile dank seines rigiden Virustestprogramms als Vorbild für die Bekämpfung von Sars-CoV-2. Nach dem Höhepunkt Ende Februar mit über 900 Infektionsnachweisen an einem Tag lag die Zahl zuletzt stabil bei unter 50. Mehr als 10.000 Menschen wurden bisher positiv auf das Virus getestet.

Gefahr einer neuen Infektionswelle noch nicht gebannt

Doch die Behörden warnen, dass die Gefahr vor einer neuen Welle von Masseninfektionen noch nicht gebannt sei. Zudem fürchten die Menschen gravierende wirtschaftliche Folgen der Pandemie für das exportorientierte Land. Der Binnenkonsum ist stark abgebremst.

Bei den Wahlen steht viel auf dem Spiel. Es geht nicht nur um die Bekämpfung des Virus, sondern auch um Fragen des wirtschaftlichen Kurses und soziale Themen. Die Wahl gilt daher auch als Zwischentest für die Reformpolitik der Mitte-Links-Regierung von Präsident Moon Jae In. Dazu gehören auch der Ausbau des sozialen Sicherheitsnetzes und die im Land nicht unumstrittene Erhöhung des Mindestlohns. Im Präsidialsystem Südkorea könnte der Präsident auch gegen eine Mehrheit der Opposition im Parlament regieren, doch die Durchsetzung wichtiger Gesetzesvorhaben wäre dadurch erschwert.

Hoffnung auf Wiederwahl

Die regierende Demokratische Partei Koreas (Minjoo) hofft, ihren Überraschungserfolg bei den Wahlen vor vier Jahren wiederholen zu können, als sie stärkste Einzelpartei im Parlament wurde. Den letzten, vor der Wahl erlaubten Umfragen zufolge lagen die Zustimmungswerte für Minjoo bei über 43 Prozent, die der UFP bei etwa 30 Prozent.

Auch versucht Minjoo von den wieder gestiegenen Beliebtheitswerten von Moon zu profitieren. Eine Mehrheit der Bürger unterstützt den Umgang der Regierung mit der Covid-19-Krise. "Ich glaube schon, dass der interne Applaus für das Handling der Krise eine Rolle spielt", sagt Samse. Doch Umfragen sollten laut Samse mit Vorsicht genossen werden. Bei den Wahlen 2016 waren die Konservativen als Favoriten ins Rennen gegangen, doch am Ende mussten sie eine Niederlage hinnehmen.

Kritik an den etablierten Parteien gab es zuletzt wegen der Gründung kleinerer Satelliten-Schwesterparteien. Mit diesem Schachzug hofften sie, eine Änderung des Wahlgesetzes nutzen zu können, die kleineren Parteien eine größere Chance für den Einzug ins Parlament verschaffen soll. Vor der Wahl gründeten sich zahlreiche weitere Kleinparteien. Um die 300 Sitze in der Nationalversammlung bewerben sich diesmal Kandidaten von 41 Parteien. Die linksliberale Zeitung "Hankyoreh" nannte das Vorgehen von Minjoo und UFP einen "Kampf der Tricksereien".

