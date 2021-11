Wahlen in Bulgarien: Staatschef Radew gewinnt erste Runde - Stichwahl

Anzeige

Sofia. In Bulgarien hat Staatschef Rumen Radew die erste Runde der Präsidentenwahl klar gewonnen. Mit gut 49 Prozent verpasste der seit 2016 amtierende Amtsinhaber nach Auszählung der meisten Stimmen nur knapp die absolute Mehrheit.

Damit kommt es voraussichtlich am nächsten Sonntag zu einer Stichwahl zwischen Radew und Anastas Gerdschikow, der auf Platz zwei landete. Auf den Rektor der Universität Sofia entfielen etwa 22 Prozent der Stimmen, wie die Zentrale Wahlkommission am Montag in der Hauptstadt Sofia mitteilte. Das amtliche Ergebnis wird erst in einigen Tagen erwartet.

Niedrige Wahlbeteiligung

Die Stichwahl ist auch erforderlich, weil die Beteiligung für eine Wahl im ersten Durchgang nicht hoch genug war. Der frühere Kampfpilot und Luftwaffenchef Radew hat vor allem die Unterstützung von Sozialisten sowie Protestparteien.

Gerdschikow trat als unabhängiger Kandidat an, der von der bürgerlichen GERB von Ex-Regierungschef Boiko Borissow unterstützt wurde. Radew hält Borissow immer wieder schlechte Amtsführung und Korruption vor. Insgesamt hatten sich 23 Kandidaten beworben.