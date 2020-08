Wahlen in Belarus: Drei Frauen gegen “Europas letzten Diktator”

Anzeige

Brüssel. Kann sich “Europas letzter Diktator” an der Macht halten? Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) am kommenden Sonntag wächst der Druck auf Amtsinhaber Alexander Lukaschenko, der die ehemalige Sowjetrepublik seit 1994 mit harter Hand regiert. Eine Frau, die gar nicht Politikerin sein möchte, wird ihm gefährlich. Swetlana Tichanowskaja ist zum Star der Opposition avanciert. Beobachter räumen ihr am Sonntag gute Chancen ein, die Mehrheit der Stimmen zu holen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Lukaschenko gehen wird. Denn die Opposition befürchtet, um einen möglichen Wahlsieg betrogen zu werden.

Kandidatin will keine Politikerin sein

Der 37 Jahre alten Swetlana Tichanowskaja ist es gelungen, die zersplitterte Opposition in Belarus zu vereinen. Zehntausende ihrer Anhänger gehen inzwischen in den Städten des Landes gegen Lukaschenko auf die Straße.

Dabei hatte die Mutter zweier Kinder gar nicht vor, in die Politik zu gehen. Die Lehrerin bewarb sich nur um das Präsidentenamt, als ihr Mann Sergej Tichanowski von der Wahl ausgeschlossen und später verhaftet wurde. Ihr angeschlossen hat sich Weronika Zepkalo, deren Mann ebenfalls von der Wahl ausgeschlossen wurde und nach Moskau flüchtete. Die dritte Frau in dem Bündnis ist Maria Kolesnikowa, die als Wahlkampfmanagerin eines Bankiers arbeitete. Auch er wollte Präsident werden – und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Lukaschenko redet Corona klein

Lukaschenko dürfte inzwischen bereuen, dass die Frontfrau des Oppositionstrios zur Wahl zugelassen wurde. Er scheint nicht damit gerechnet zu haben, dass Tichanowskaja so starken Zulauf bekommen würde.

Ein Grund dafür dürfte auch die Reaktion Lukaschenkos auf die Corona-Pandemie gewesen sein. Der Präsident redet das Virus beständig klein. So sei etwa Wodka ein probates Mittel gegen die Krankheit, die er selbst nach eigenen Angaben überstanden habe. Einen Lockdown gab es in Belarus nicht. Massenveranstaltungen fanden weiter statt.

Gemessen an den hohen Teilnehmerzahlen bei Tichonawskajas Auftritten scheinen viele Menschen in Belarus die Corona-Strategie Lukaschenkos abzulehnen. “Lukaschenko hat wahnsinnige Angst vor den vielen Menschen, die gegen sein repressives Regime sind”, urteilte die Grünen-Europaabgeordnete Viola von Cramon im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen, werde Lukaschenko alle Mittel nutzen, um sich die Macht wieder zu sichern, sagte von Cramon. Sie beschäftigt sich seit langer Zeit mit Osteuropa.

Europa-Grüne fürchten Wahlbetrug

“Vermutlich wird die Mehrheit am Sonntag nicht für den Präsidenten stimmen”, sagte von Cramon. Weil es aber keine freien Wahlen in Belarus gebe und auch keine internationalen Wahlbeobachter zugelassen sind, werde der Amtsinhaber wahrscheinlich den Sieg für sich reklamieren.

Um seine Konkurrentin als Frau zu brüskieren, erklärte Lukaschenko bereits: “Bei uns ist die Gesellschaft nicht reif, für eine Frau zu stimmen.” Macht sei eine Sache für Männer. Darüber hinaus besuchte Lukaschenko in den vergangenen Wochen demonstrativ Armee-Einheiten und die Polizei, ließ Hunderte von Aktivisten festnehmen, die gegen ihn demonstrierten. Er warnte vor einem gewaltsamen Umsturz und drohte mit dem Einsatz des Militärs, um eine Revolution abzuwenden.

Tichanowskaja konterte geschickt. Sie wolle auch nach einem möglichen Sieg das höchste Amt im Staat nicht übernehmen, sagte sie. Stattdessen müsse es Neuwahlen geben – faire Wahlen allerdings: “Wir wollen nur einen Machtwechsel, ehrliche Wahlen.” Niemand außer Lukaschenko wolle eine Revolution.

Sollte sich Lukaschenko am Sonntag zum Wahlsieger erklären, dürfte auch in der EU wieder eine Debatte um den Umgang mit Lukaschenko losgehen. Der Auswärtige Dienst der EU zeigte sich bereits besorgt, dass die Regierung in Belarus die Grundrechte der Menschen nicht beachte.

EU-Sanktionen sind wirkungslos verpufft

Die Kritik aus Brüssel hat Lukaschenko allerdings bislang nicht dazu gebracht, seine Politik der harten Hand zu verändern. Auch ein EU-Waffenembargo und Sanktionen gegen vier Belarussen verpufften wirkungslos.

Wichtiger aber wird zunächst die Reaktion der Menschen in Belarus sein, sollten sie das Gefühl haben, dass die Opposition um den Wahlsieg betrogen wurde. Es könnte zu Massendemonstrationen kommen, auf die Lukaschenko möglicherweise mit Gewalt antwortet. Oder “Europas letzter Diktator” verlässt das Land. Das zumindest mutmaßte jetzt Valeri Zepkalo, ein von der Wahl ausgeschlossener Oppositioneller, in einem Interview: Wenn es zu Massenprotesten gegen Lukaschenko komme sollte, werde dieser “einfach ein Flugzeug besteigen und irgendwo hin fliegen”. Er glaube nicht, dass die belarussische Armee die Waffen auf das eigene Volk richten werde, so Zepkalo.