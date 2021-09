Warum nutzen immer mehr Menschen den Wahl-O-Mat?

Anzeige

Berlin. Der Wahl-O-Mat ist so beliebt wie nie zuvor: Mehr als 15,7 Millionen Mal wurde die Wahlentscheidungshilfe seit dem 3. September genutzt, teilte der Betreiber, die Bundeszentrale für politische Bildung, kürzlich mit. Zum Vergleich: Vor der Bundestagswahl 2017 sei er insgesamt 15,694 Millionen Mal verwendet worden.

Der Wissenschaftler Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf forscht seit 2003 zum Wahl-O-Mat und beobachtet schon länger, dass mehr und mehr Menschen das Angebot nutzen. „Auch die Anzahl der regelmäßigen Nutzer nimmt zu“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Pandemie und Wechsel im Kanzleramt sorgt für Anstieg

Der Wahl-O-Mat ist ein Online-Angebot, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 38 Fragen zu verschiedenen Themen beantworten müssen. Im Nachhinein erfahren sie dann, welcher Partei sie am nächsten sind. Auf RND-Anfrage erklärte ein Sprecher der Bundeszentrale für Politische Bildung, dass Daten über die Ergebnisse nicht gespeichert werden, sondern nur die Anzahl der Nutzungen gezählt würden. Doch warum zieht das Tool gerade in diesem Jahr so viele Menschen an?

Laut Marschall, der Nutzerinnen und Nutzer zu ihren Erfahrungen befragt hat und die Bundeszentrale für Politische Bildung auch in der Konzipierung berät, kommen in dieser Bundestagswahl mehrere Aspekte zusammen. So trage die Corona-Krise und damit einhergehend die Tatsache, dass wir alle digitaler geworden seien, zur erhöhten Nutzung des Wahl-O-Mats bei.

„Zudem ist diese Wahl für viele mit Unsicherheit und Orientierungslosigkeit verbunden, weil es einen Wechsel im Kanzleramt geben wird. Deswegen ist es für viele Nutzer interessant zu erfahren, wo die Parteien, die in Regierungsverantwortung oder ins Parlament kommen, inhaltlich stehen“, sagte Marschall.

Jungwähler machen größte Nutzungsgruppe aus

Der typische Wahl-O-Mat-Nutzer sei jung. „Die junge Wählergruppe der 18- bis 29-Jährigen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung stark vertreten. Sie machen mehr als 20 Prozent aus, obwohl sie nur rund 14 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen“, berichtete der Wissenschaftler. Als der Wahl-O-Mat im Jahr 2002 gestartet worden ist, machte die junge Wählergruppe noch „circa 50 Prozent aller Nutzer“ aus.

Die Menschen, die regelmäßig auf den Wahl-O-Mat zurückgreifen, sind bereits politisch interessiert. Dem Forscher zufolge wollen sie ohnehin zur Wahl gehen und „sich mithilfe des Wahl-O-Mats nochmal über die politischen Standpunkte“ der ihnen nahestehenden Partei vergewissern.

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von den Wahl-O-Mat-Ergebnissen nicht überrascht. „90 Prozent der Benutzerinnen und Benutzer kommen am Ende bei ihrer Parteipräferenz raus, sie werden in ihrer Meinung also bestätigt“, fügte Marschall hinzu. „Rund 30 Prozent landen bei der Partei, bei der sie sich auch vermutet haben. Circa 60 Prozent landen in der politischen Nähe dieser Partei.“

So gebe es keine Hinweise dafür, dass es zu einer Änderung der Wahlentscheidung infolge der Wahl-O-Mat-Nutzung komme. „Der Wahl-O-Mat ist also eher ein Baustein, um Informationen über Parteien herauszufinden“, sagte der Wissenschaftler.

Nur ein Bruchteil von Wahl-O-Mat-Teilnehmenden ist politisch uninteressiert: „Mehr als 10 Prozent der Nutzer sind politikfern.“ Die Hälfte davon werde aber durch das Informationstool motiviert, ihre Stimme doch abzugeben, so Marschall zum RND.

Den Forschungsergebnissen zufolge hatten rund 80 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer Spaß an der Teilnahme. „Zwei Drittel sagen, sie hätten die Unterschiede zwischen den Parteien besser verstanden. Die Hälfte ist motiviert, sich weitere politische Informationen zu suchen“, berichtete der Wissenschaftler.