Wahl-O-Mat für Düsseldorf, Bonn, Köln und andere Städte - NRW-Kommunalwahlen 2020

Hannover. Normalerweise hilft der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) Bürgern in Deutschland bei ihrer Entscheidungsfindung vor Wahlen. Das Onlinetool steht aber nur für Bundestags-, Landtags- oder Europawahlen zur Verfügung. Bei kommunalen Wahlen, wie denen in Nordrhein-Westfalen am 13. September, obliegt es den Kommunen daher selbst, ein ähnliches Angebot zu ermöglichen.

Worum geht’s bei den NRW-Kommunalwahlen: Hier stellen wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Alle Entwicklungen, Hintergründe und Ergebnisse können Sie im Liveticker zu den Wahlen in NRW verfolgen.

Wahl-O-Mat Düsseldorf 2020

Für Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf gibt es bei den Kommunalwahlen in NRW den sogenannten Düssel-O-Maten. Erstellt hat ihn der Jugendring Düsseldorf, auf dessen Website das Wahlhilfetool angeboten wird. Wie von anderen Wahl-O-Maten gewohnt, werden Nutzern hier verschiedene Thesen und Aussagen zur Stadtpolitik vorgestellt, über die abgestimmt werden kann. Zudem können Nutzer im Nachgang ihre Standpunkte mit denen der Parteien abgleichen.

Hier geht’s zum Düssel-O-Maten.

Wahl-O-Mat Bonn 2020

Auch in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn können sich Wählerinnen und Wähler auf die Kommunalwahl mit einem Wahl-O-Mat-Klon vorbereiten. Der “bonn-o-mat” bietet 30 Thesen, auf die mit “stimme zu”, “stimme nicht zu”, “egal/weiß nicht” und “überspringen” geantwortet werden kann. Wie beim klassischen Wahl-O-Maten üblich, lassen sich auch bei der Bonner Variante einzelne Thesen doppelt gewichten. Entwickelt haben den “bonn-O-maten” das Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg und Offene Kommunen.NRW, ein Zusammenschluss verschiedener Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur.

Hier geht’s zum “bonn-o-maten”.

Wahl-O-Mat für Köln, Essen, Münster und andere Städte in NRW

Neben Bonn und Düsseldorf haben noch weitere Städte und Kommunen lokale Wahl-O-Maten im Angebot. In Velbert und Soest steht der Lokal-O-Mat zur Verfügung. Wuppertal bietet den Tal-O-Maten für die dortige Wahl des Oberbürgermeisters an.

Für Köln, Essen, Siegen, Münster und Bielefeld hat der Lehrstuhl Politikwissenschaften der Universität Münster einzelne “Kommunalwahlchecks” erstellt. Das Online-Wahlhilfetool steht erstmals zur Verfügung. Nach Angaben der Wissenschaftler wurden die jeweils 30 Thesen auf Grundlage von Umfragen unter Ratsmitgliedern und Wahlberechtigten in NRW erstellt.

Hier geht’s zu den Wahl-O-Maten für