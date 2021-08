Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl: Wen soll ich wählen?

Anzeige

Am 26. September ist Bundestags­wahl. 54 Parteien treten zur Wahl des neuen Parlaments an, der Wahlkampf ist bereits in vollem Gange. Gerade für junge Wählerinnen und Wähler dürfte es eine besondere Wahl werden: Nach 16 Jahren Kanzlerschaft tritt Angela Merkel nicht erneut zur Wahl an. Wer folgt ihr ins Kanzleramt? Mit Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) gibt es drei Anwärter, von denen sich bislang niemand als klarer Favorit absetzen konnte.

Bis das Kreuz auf dem Stimmzettel gesetzt wird, bleiben weniger als zwei Monate – nicht mehr allzu viel Zeit, sich mit den Inhalten und Zielen der zur Wahl stehenden Parteien vertraut zu machen. Gerade unentschlossenen Wählerinnen und Wählern bietet der Wahl-O-Mat der Bundes­zentrale für politische Bildung (BPB) da eine hilfreiche Orientierung. Wann das Onlinetool startet, wie es funktioniert und welche Alternative es gibt, fassen wir hier zusammen.

Ab wann ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 verfügbar?

Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 geht laut Bundes­zentrale am 2. September online. Bis zum Wahlsonntag können Interessierte das Wahlhilfetool in der Regel nutzen. Die Nutzung ist kostenlos und bedarf keiner Registrierung.

Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) ist Medienpartner des Wahl-O-Mats der Bundes­zentrale für politische Bildung (BPB). Hier können Sie das Onlinetool ab Freischaltung nutzen.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein interaktives Entscheidungs­­hilfetool, das von der Bundes- beziehungsweise der Landeszentrale für politische Bildung bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen online zur Verfügung gestellt wird. Mithilfe des Wahl-O-Mats lassen sich die Wahlprogramme der zur Wahl stehenden Parteien mit den eigenen politischen Standpunkten vergleichen. Dabei gibt der Wahl-O-Mat keine explizite Empfehlung für eine Partei ab, sondern soll vor allem Jung­wählerinnen und ‑wählern sowie Unentschlossenen eine Orientierungs­hilfe bieten.

Erstmals wurde der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2002 eingesetzt. Seitdem stand er zu mehr als 50 Wahlen zur Verfügung, nach Angaben der BPB wurde er bereits mehr als 82 Millionen Mal genutzt.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl?

Anhand vorab ausgewählter Thesen, zu denen die zur Wahl stehenden Parteien Stellung beziehen, können Nutzerinnen und Nutzer mithilfe des Wahl-O-Mats ermitteln, welche Partei am ehesten die eigenen politischen Standpunkte vertritt. Auch zur Bundestags­wahl am 26. September 2021 wird es wieder mehrere Thesen geben, welche mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet werden können. Thesen lassen sich auch überspringen.

Nach Beantwortung der 38 Thesen wird errechnet, wie hoch der Grad der Übereinstimmung der eigenen Antworten mit denen der ausgewählten Parteien ist.

Einzelne Thesen können besonders gewichtet werden und zählen bei der Wertung doppelt. Eine Übersicht der Antworten und Begründungen der Parteien auf die Thesen lassen sich im Anschluss abrufen.

Neu im Wahl-O-Mat sind in diesem „Superwahljahr“ neben dem Design auch einige Features. Diese sollen dazu beitragen, dass sich Nutzerinnen und Nutzer auf spielerische Weise mit ihrem Wahl-O-Mat-Ergebnis auseinander­setzen und die Begründungen der Parteien genauer betrachten.

Wer entwickelt den Wahl-O-Mat?

Die Fragen des Wahl-O-Mats werden von einer Jugend­redaktion in einem mehrtägigen Workshop zusammengestellt. Unterstützt werden sie dabei von einem Team von Fachleuten aus den Breichen Wissenschaft, Statistik und Pädagogik.

Die Redaktion beschäftigt sich in mehreren Arbeitsgruppen mit den für die jeweilige Wahl relevanten Themen und erarbeitet 80 bis 100 Thesen, die den Parteien zur Beantwortung zugespielt werden. Dafür haben diese in der Regel zwei bis drei Wochen Zeit.

Anschließend werden die Antworten der Parteien auf inhaltliche Übereinstimmung zu den Thesen überprüft – bei Unstimmigkeiten werden die Parteien um Überarbeitung ihrer Positionierung gebeten. Dabei haben die Parteien immer die letzte Entscheidung darüber, welche Antwort im Wahl-O-Mat erscheint.

Im letzten Schritt der Vorbereitung wählt die Redaktion 38 Thesen aus, die in dem jeweiligen Wahl-O-Mat auftauchen. Laut BPB ist entscheidend für die Auswahl der Thesen, dass sie

wichtige Themen der Wahl aufgreifen,

kontrovers beantwortet wurden,

eine Unterscheidbarkeit der Parteien gewährleisten und

ein breites Themenspektrum abdecken.

Jeder Wahl-O-Mat wird im Vorfeld getestet und etwa zwei bis vier Wochen vor der jeweiligen Wahl online gestellt.

Gibt es Alternativen zum Wahl-O-Mat?

Neben dem Wahl-O-Mat gibt es häufig noch andere Online­portale oder Apps, die bei Wahlen Orientierung bieten sollen. Meist sind diese jedoch spezifisch auf einzelne Themen­bereiche gerichtet oder kommen nur bei Landtags- oder Europawahlen zum Einsatz. Eine Ausnahme ist der Wahlswiper, der erstmals bei der Bundestagswahl 2017 zur Verfügung gestellt wurde.

Der Wahlswiper wird vom Verein Voteswiper entwickelt und kostenlos – im Internetbrowser oder in der App“– zur Verfügung gestellt. Laut Entwickler stehen hinter dem Wahlswiper keine finanziellen Interessen. Das Projekt wird durch Förder­mitgliedschaften und Spenden finanziert.

Anders als der Wahl-O-Mat ist der Wahlswiper vor allem für die Nutzung am Smartphone optimiert. Nach dem Tinder-Prinzip können Nutzerinnen und Nutzer nach links („Nein“) oder rechts („Ja“) wischen („swipen“), um auf Fragen zu politischen Themen zu antworten. Das Programm errechnet daraufhin die Übereinstimmung mit den Antworten der Parteien. Wie beim Wahl-O-Mat lassen sich einzelne Fragen überspringen.

Zur Bundestagswahl 2021 wird der Wahlswiper laut Verein auch auf Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch und Persisch angeboten.

Hier geht’s zum Wahlswiper 2021.