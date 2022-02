Wahl in Ungarn: Ein Kleinstadt-Bürgermeister fordert Orbán heraus

Anzeige

Brüssel. Es ist eine der wichtigsten Wahlen in der EU in diesem Jahr – und der rechtsnationale Regierungschef von Ungarn, Viktor Orbán, muss zum ersten Mal seit zwölf Jahren um die Macht in Budapest bangen.

Sechs Oppositionsparteien, die in den Umfragen derzeit nur knapp hinter Orbáns Partei Fidesz liegen, haben sich auf einen Kleinstadt-Bürgermeister als Herausforderer Orbáns verständigt. Er heißt Péter Márki-Zay und verspricht, Ungarn wieder auf EU-Kurs zu bringen, wenn er die Wahl am 3. April gewinnen sollte.

Als erste Amtshandlung werde er dafür sorgen, dass die Europäische Staatsanwaltschaft in Ungarn ermitteln darf, sagte Márki-Zay am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. Er werde den Kampf gegen die grassierende Korruption in Ungarn aufnehmen. „Das ist mein zentrales Thema“, sagte Márki-Zay.

Orbán regiert in Ungarn ununterbrochen seit 2010. Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil und massive Korruption vor. Staatliche Institutionen, die neutral agieren sollten wie Staatsanwaltschaft, Gerichtsbarkeit und Verfassungsgericht, hat er mit loyalen Parteigängern besetzt. Nach einer Analyse des Think Tanks Freedom House aus den USA ist Ungarn als einziges EU-Land keine vollwertige Demokratie mehr. Orbán nennt Ungarn eine „illiberale Demokratie“.

Márki-Zay räumte ein, dass sein Wahlsieg noch lange nicht feststeht. Orbáns Partei kontrolliere „90 Prozent der Medien“ in Ungarn. Das erschwere den Wahlkampf vor allem auf dem Land enorm. Dort sei Orbán im Vorteil, „während wir in Budapest und anderen Städten sicher gewinnen werden“, sagte Márki-Zay. „Orbán hat leider viel mehr Ressourcen als wir.“

Oppositionsbündnis von ganz links bis ganz rechts

Hinzu kommt: Das Oppositionsbündnis setzt sich aus Parteien von ganz links bis ganz rechts zusammen. Einigkeit besteht nur in dem Wunsch, Orbán von der Macht zu vertreiben. In den einzelnen Politikfeldern sieht es dagegen ganz anders aus.

Die Wahl wird auch das künftige Verhältnis Ungarns zur EU bestimmen. Gewinnt Orbán, dann werde er seine Obstruktionspolitik weiterführen und die EU verunglimpfen wie bisher, sagen EU-Diplomaten. Gewinnt dagegen Márki-Zay, dann könnte Bewegung in die umstrittene Migrationspolitik und in den Streit um die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen kommen.

Unklar ist noch, wie sich ein in der kommenden Woche anstehendes Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) zum sogenannten Rechtsstaatsmechanismus auf den Wahlkampf in Ungarn auswirken wird. Der EuGH entscheidet am Mittwoch, ob EU-Staaten wie Ungarn und Polen künftig weniger Geld aus dem Brüsseler Budget bekommen, wenn sie gegen rechtsstaatliche Normen verstoßen.