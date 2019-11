Wahl in Spanien: Ein Desaster für Sánchez und das Land

Anzeige

Madrid. Pedro Sánchez hat verloren. Er will das zwar nicht einsehen, aber das Ergebnis der spanischen Parlamentswahlen vom Sonntag ist ein Desaster fürs Land und für ihn. Verantwortlich dafür ist er selbst.

Sánchez ist ein Hasardeur: einer der alles aufs Spiel setzt, der kein Risiko scheut, der mit dem Kopf durch die Wand will. So ist er weit gekommen. So gewann er vor ein paar Jahren die Führung seiner Sozialistischen Arbeiterpartei, auch wenn die Partei darüber beinahe zerbrochen wäre. So kam er, per Misstrauensvotum, an die Regierung und gewann die Wahlen im April dieses Jahres.

Sánchez ist ein tief in sich verschlossener Mann. Niemand hat Zugang zu ihm.

Spätestens da hätte er andere Seiten zeigen müssen. Die des geschickten Verhandlers, des geduldigen Diplomaten, des unwiderstehlichen Charmeurs. Offenbar besitzt er sie nicht. Er kann nur allein gegen alle. So lässt sich kein plurales Land regieren.

Sánchez ist ein tief in sich verschlossener Mann. Niemand hat Zugang zu ihm. Seine engsten Mitarbeiter sind Ja-Sager, die ihren Chef darin bestätigen, dass er der Größte ist und für die Übel Spaniens immer die anderen verantwortlich sind.

In der besten aller Welten wären diese Wahlen ein Weckruf für ihn, der ihn lehrt, sich zu öffnen und zuzuhören. Mal sehen. Er wird versuchen, ein Linksbündnis auf die Beine zu stellen. Das wird, wenn es denn zustande kommt, im besten Falle ein fragiles sein, im schlechtesten ein handlungsunfähiges. Dann wäre wieder Zeit für Neuwahlen. Spätestens dann sollte Sánchez abtreten.