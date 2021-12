Hongkong: Eine Wahl ohne Wähler

Anzeige

Peking. Am Montag haben die Pro-Peking-Kandidaten in Hongkong den Wahlsieg für sich beansprucht. Doch streng genommen stand dieser bereits im Vorhinein fest, denn die prodemokratische Opposition war bei den Hongkonger Parlamentswahlen gar nicht erst zugelassen worden. 82 der insgesamt 90 Abgeordnetensitze gingen an das Regierungslager, bei den restlichen Politikern ist der politische Hintergrund nicht bekannt.

Angesichts dessen ist eine andere Kennzahl dieser Wahl viel aussagekräftiger: die Wahlbeteiligung. Das Fernbleiben von der Wahl in Hongkong ist mittlerweile die letzte Möglichkeit, eine grundsätzliche Kritik am System zum Ausdruck zu bringen. Und tatsächlich lag die Mobilisierung auf einem historischen Rekordtief: Nur rund 30 Prozent aller registrierten Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. So wenige waren es noch nie.

Dabei hatte die Regierung auf verschiedenen Wegen versucht, die Wahlbeteiligung künstlich zu erhöhen. Bürger, die auf sozialen Medien dazu aufriefen, die Wahl zu boykottieren, wurden strafrechtlich verfolgt. Und selbst Medien, die bei ihren Wahlumfragen die Antwortmöglichkeit einer ungültigen Stimmabgabe inkludiert hatten, gerieten ins Fadenkreuz der Justiz. Dennoch herrschte vor vielen Wahllokalen am Sonntag gähnende Leere. Auf sozialen Medien mokierten einige Nutzerinnen und Nutzer, dass mehr Reporterinnen und Reporter als Stimmvolk zu sehen seien.

Bei einer Pressekonferenz konnte Verwaltungschefin Carrie Lam ebenfalls nicht erklären, warum die Bewohnerinnen und Bewohner am Sonntag lieber zu Hause blieben. „Immerhin 1,35 Millionen sind wählen gegangen. Man kann also nicht sagen, dass die Wahl eine Menge Unterstützung von den Bürgern erhalten hat“, stammelte die 64-Jährige sichtbar überfordert.

Doch trotz allem haben Chinas Staatsmedien die Wahl als demokratisches Volksfest zelebriert. Die englischsprachige „China Daily“ prognostizierte bereits am Wochenende, dass Hongkong „von Wahlbegeisterung gepackt“ wird. Und die Nachrichtenagentur Xinhua vermeldete stolz, dass die Wahlbeteiligung eines 1500-köpfigen, von Peking auserlesenen Wahlkomitees bereits am Nachmittag bei über 90 Prozent lag.

Am Montagmorgen schließlich legte der Staatsrat in Chinas Hauptstadt eine Chuzpe an den Tag, die ihres gleichen sucht: Er publizierte ein ellenlanges „Weißpapier“ über Hongkongs Demokratie, die nun „wieder zurück auf Spur“ sei. Das Dokument ist an Perfidität nicht zu überbieten, schließlich hat Chinas Regierung nicht nur Hongkongs führende Oppositionelle systematisch verhaften lassen, sondern auch die Anzahl der direkt vom Volk gewählten Abgeordneten von rund der Hälfte auf knapp über 20 Prozent reduziert.

Wie eine wirklich freie Wahl mit zugelassener Opposition ausgegangen wäre, lässt sich nur erahnen. Doch bei den letzten Kommunalwahlen im November 2019 zogen rekordverdächtige 71 Prozent aller Stimmberechtigten an die Urne. Damals gelang dem prodemokratischen Lager ein regelrechter Erdrutschsieg, 17 von 18 Bezirksräten konnten sie für sich gewinnen.