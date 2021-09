Anzeige

Anzeige

Berlin. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich nach der ersten Hochrechnung kein klarer Sieger ab. Die Grünen erreichten demnach 22,5 Prozent, die SPD lag in den Zahlen des RBB bei 21,9 Prozent, wie der Sender am Abend berichtete. Für ein Zweierbündnis von SPD und Grünen würde es demnach nicht reichen, nur Dreierbündnisse wären möglich.

Neben der Abgeord­netenhaus­wahl konnten Wählerinnen und Wähler zudem die zwölf Bezirks­parlamente neu bestimmen. Außerdem konnten sie darüber abstimmen, ob große Wohnungs­konzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen.

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News, Ergebnissen und Entwicklungen +++

Anzeige

Für die Wahl zum Abgeordneten­haus waren 2,45 Millionen Menschen wahlberechtigt. Während des Tages kam es zu Pannen und Verzögerungen. So forderten etwa die coronabedingt notwendigen Hygiene­maß­nahmen zusätzliche Zeit. Auch waren zahlreiche Wahlhelfer abgesprungen, die durch Nachrücker ersetzt werden mussten. An einigen Wahllokalen gab es zwischenzeitlich lange Schlangen und Wartezeiten von bis zu zwei Stunden.

In einigen Wahllokalen wurden zudem Stimmzettel für die Abgeord­neten­haus­wahl aus den Bezirken Friedrichs­hain/Kreuz­berg und Charlotten­burg/Wilmers­dorf vertauscht. Bis die richtigen Stimmzettel vorlagen, mussten die Wahllokale zeitweise schließen. Die SPD hatte in den Umfragen vor der Wahl vorn gelegen.