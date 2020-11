Gregor Gysi will wieder für den Bundestag kandidieren

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der langjährige Fraktionschef der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, will weiter in der Bundespolitik mitmischen und tritt auch bei der nächsten Wahl wieder für den Bundestag an. Er habe lange darüber nachgedacht, ob er noch einmal kandidieren solle, sagte Gysi der Nachrichtenagentur dpa.

„Ich habe mich letztlich dafür entschieden, um als Mitglied des Bundestages endlich noch die Gleichstellung von Ost und West auf allen Gebieten, insbesondere beim Lohn, der Rente und Berufsabschlüssen zu erleben. Vorher darf der Bundestag mich nicht loswerden. Tja, Union und SPD hätten sich eben beeilen sollen“, so Gysi.

Nach Angaben von Fraktionssprecher Michael Schlick will sich der 72-Jährige erneut um das Direktmandat im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick bewerben. Auf der Liste der Partei werde Gysi, wie schon 2017, nicht kandidieren. Als Termin für die Bundestagswahl nächstes Jahr hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) den 26. September vorgeschlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Gysi ist seit Mai außenpolitischer Sprecher der Fraktion. Der promovierte Jurist sitzt mit Ausnahme der Jahre 2002 bis 2005 seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 im Bundestag und führte die meiste Zeit davon die Fraktion der Linken und deren Vorgängerin der PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) bzw. die Bundestagsgruppe der PDS. In der DDR war Gysi seit 1967 Mitglied der Staatspartei SED, aus der die PDS später hervorging.