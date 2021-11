Wagenknecht: Lieber wieder kostenlos testen, als Ungeimpfte „an den Pranger zu stellen“

Anzeige

Berlin. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat die Diskussionen um Ungeimpfte in Deutschland kritisiert. „Statt Ungeimpfte an den Pranger zu stellen, sollte man lieber Tests wieder kostenlos ermöglichen und in sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen auch Geimpfte testen“, sagte Wagenknecht im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Impfung verhindere weder eine Infektion noch die Übertragung des Virus an andere, sagte Wagenknecht. Es seien bereits über 80 Prozent der Erwachsenen geimpft, dennoch seien die Inzidenzen höher als noch vor einem Jahr. Die Politik solle zudem für mehr Personal in Krankenhäusern sowie für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter sorgen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern: „Es ist ein Skandal, dass wir schon wieder über 4500 Intensivbetten weniger haben als noch vor einem Jahr.“

Wagenknecht: von Scholz und Baerbock keine soziale Politik zu erwarten

In Anbetracht der herben Wahlniederlage ihrer Partei bei der Bundestagswahl machte Wagenkecht gegenüber dem RND die „Zerstrittenheit in der strategischen Ausrichtung“ der Linken für das schlechte Abschneiden verantwortlich. Man habe beim Wähler den Eindruck erweckt, „dass wir grüner sein wollen als die Grünen und für die Probleme eines Industriearbeiters, einer Reinigungskraft oder einer Rentnerin mit 800 Euro im Monat wenig Verständnis haben.“

Die Linkspartei habe sich „penetrant“ der SPD und Grünen als Koalitionspartner angeboten, so Wagenknecht. „Dadurch entstand der Eindruck, dass es für einen Politikwechsel auch genügen würde, SPD oder Grüne zu wählen.“ Vielmehr hätte man aber vermitteln müssen, „warum von Scholz und Baerbock ohne Druck von links keine soziale Politik zu erwarten ist.“

In Zukunft müsse sich die Partei mehr auf soziale Themen konzentrieren. „Die Preise steigen momentan in einer Geschwindigkeit, dass selbst ein Mindestlohn von 12 Euro nicht reichen wird, um einigermaßen über die Runden zu kommen.“ Auch müssten die Linken darauf drängen, „dass Klimaschutz nicht als Alibi für weitere soziale Verschlechterungen benutzt wird.“