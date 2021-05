Waffenruhe mit der Hamas: Israel und Ägypten führen Gespräche

Anzeige

Anzeige

Kairo. Diplomatische Vertreter von Ägypten und Israel haben am Sonntag Gespräche über eine Fortsetzung der Waffenruhe mit der Hamas und den Wiederaufbau des Gazastreifens geführt. Der ägyptische Außenminister Sameh Schukri empfing seinen israelischen Kollegen Gabi Aschkenasi in Kairo. Es war der erste offizielle Besuch eines israelischen Außenministers in Ägypten seit mehr als zehn Jahren. Der ägyptische Geheimdienstchef Abbas Kamel traf in Tel Aviv mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammen.

Die israelische Botschaft in Kairo erklärte, die beiden Minister wollten über die Waffenruhe und die Freilassung von israelischen Soldaten und Zivilisten sprechen, die von der Hamas gefangengehalten werden. „Wir werden über eine dauerhafte Waffenruhe mit der Hamas, einen Mechanismus zur Bereitstellung humanitärer Hilfe und den Wiederaufbau des Gazastreifens mit einer zentralen Rolle der internationalen Gemeinschaft sprechen“, twitterte Aschkenasi bei seiner Ankunft in Kairo.

Ägyptischer Geheimdienstchef reist ins Westjordanland weiter

Anzeige

Aus ägyptischen Behördenkreisen verlautete, Kamel werde von Tel Aviv nach Ramallah im Westjordanland weiterreisen und mit Vertretern der Hamas sowie der Palästinensischen Autonomiebehörde sprechen. Im Mittelpunkt der Gespräche werde der Wiederaufbau des Gazastreifens stehen.

Ein Gewährsmann bei den bei den ägyptischen Behörden erklärte, weitere Themen seien eine Versorgung des Gazastreifens mit Treibstoff, Elektrizität und Baumaterial sowie eine mögliche Ausweitung der Fischfangzone. Die Palästinensische Autonomiebehörde spiele bei den Gespräche eine wichtige Rolle, erklärte er. Ägypten bemühe sich um eine zentrale Rolle der Behörde beim Wiederaufbau.

Hamas-Führer Ismail Hanija wird in den kommenden Tagen nach Kairo reisen, wie ein Sprecher der Organisation erklärte. Die Hamas stehe einem Gefangenenaustausch mit Israel offen gegenüber, sagte er.

Anzeige

Die elftägige Auseinandersetzung ging am 21. Mai mit einer Waffenruhe zu Ende. Die Gefechte kosteten mehr als 250 Menschen das Leben, die meisten der Opfer waren Palästinenser. Im Gazastreifen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt mehreren hundert Millionen Dollar. Ägypten war entscheidend an der Vermittlung der Waffenruhe beteiligt.