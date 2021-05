Waffenruhe im Gaza-Konflikt in Kraft - sie hält zunächst

Anzeige

Tel Aviv/Gaza. Die Waffenruhe im Gaza-Konflikt zur Beendigung eines elftägigen brutalen Schlagabtausches zwischen militanten Palästinensern und Israel ist am frühen Freitagmorgen zunächst eingehalten worden. Auch zwei Stunden nach dem Beginn der Feuerpause um 2 Uhr (1 Uhr MESZ) wurden keine neuen Raketenangriffe auf Israel aus dem Küstenstreifen gemeldet.

Auch die israelische Armee stellte ihre Angriffe ein. Beide Seiten warnten, sollte sich die Gegenseite nicht an die von Ägypten eingefädelte Vereinbarung halten, sei sie hinfällig.

Im Gazastreifen gingen Tausende Menschen erstmals seit Beginn der Kämpfe wieder ohne größere Angst auf die Straßen. Kämpfer feuerten aus ihren automatischen Waffen in die Luft und viele riefen „Allahu Akbar“ (Gott ist groß). Dieser Ruf schallte auch aus den Lautsprechern der Minarette der Moscheen in dem dichtbesiedelten und weitgehend abgeschotteten Gebiet.

Biden: Waffenruhe ist eine Chance für Fortschritte im Nahen Osten

Die Waffenruhe bietet nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden eine „wirkliche Chance“, im Nahen Osten Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Die USA stünden zusammen mit den Vereinten Nationen und anderen Partnern bereit, der Palästinensischen Autonomiebehörde mit humanitärer Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau zu helfen, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Biden zollte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Respekt dafür, die Kampfhandlungen nun einzustellen. Zudem dankte er Ägypten für seinen Einsatz bei der Vermittlung der Waffenruhe. Es gebe nun eine wirklich Chance, in der Region Fortschritte zu erzielen, sagte Biden. „Ich bin der Meinung, dass Palästinenser und Israelis es gleichermaßen verdienen, sicher und geschützt zu leben und sich gleichermaßen an Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu erfreuen.“

Biden betonte, die US-Regierung habe sich in Dutzenden Gesprächen ebenfalls für eine Deeskalation eingesetzt. Er habe in den vergangenen elf Tagen allein sechs Mal mit Netanjahu gesprochen, zuletzt am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Waffenruhe, sagte Biden.

UN-Chef begrüßt Waffenruhe im Gaza-Konflikt

UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte die Waffenruhe begrüßt. Er rufe alle Seiten auf, sich an die Vereinbarung zu halten, sagte Guterres am Donnerstag in New York. Nun müsse es um einen raschen Wiederaufbau und eine Wiederaufnahme von ernsthaften Gesprächen gehen, sagte der UN-Chef weiter. Die Vereinten Nationen würden Israel und die Palästinenser dabei unterstützen.

Bei den gegenseitigen Angriffen waren 232 Menschen im Gazastreifen und 12 Menschen in Israel gestorben. Vor allem in dem ohnehin verarmten Küstenstreifen am Mittelmeer gab es durch israelische Bombardierungen enorme Schäden an Wohnhäusern und der Infrastruktur.