Herabsetzung des Wahlalters auf 16 bringt 1,4 Millionen mehr Stimmberechtigte

Wiesbaden. Eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre würde die Zahl der Stimmberechtigten für die Bundestagswahl um knapp 1,4 Millionen anwachsen lassen. Das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden hervor. „Somit dürften zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 61,9 statt bisher 60,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben“, teilte die Einrichtung am Dienstag mit. Wenn schon 16- und 17-Jährige und nicht erst ab 18-Jährige ihre Kreuzchen für den Bundestag setzen könnten, hätte das einen leichten Effekt auf das Durchschnittsalter der Wahlberechtigten - es würde leicht von 54,0 auf 53,4 Jahre sinken.

„Die älteren Jahrgänge sind so stark vertreten, dass die Kohorten der 16- und 17-Jährigen beim Durchschnittsalter kaum ins Gewicht fallen“, erläuterte Harun Sulak vom BiB. Derzeit leben in Deutschland der Mitteilung zufolge mehr 80-Jährige als 16-Jährige. „Dennoch könnte eine Absenkung des Wahlalters dazu führen, die Interessen junger Menschen stärker zum Ausdruck zu bringen, da ihr Anteil an den Wahlberechtigten steigt, wenn auch nur geringfügig“, hieß es weiter.

Das Mindestalter für die Teilnahme an Bundestagswahlen soll laut dem Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung auf 16 Jahre gesenkt werden.