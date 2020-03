Vorzeitig ausscheidende Minister: FDP will Pensionsansprüche kappen

Anzeige

Berlin. Die FDP im Bundestag will die Pensionen für Minister beschneiden, die unter bestimmten Bedingungen vorzeitig aus dem Amt scheiden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Fraktion nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in Berlin beschlossen.

Es geht um eine Regelung des Bundesministergesetzes für Mitglieder der Regierung, die nach einer Amtszeit von mehr als zwei, aber weniger als vier Jahren durch Ausscheiden des Bundeskanzlers oder durch Auflösung des Bundestages ihr Amt verlieren. Für sie ist bisher vorgesehen, dass bei der Berechnung des Ruhegehaltsanspruchs eine Amtszeit von vier Jahren angesetzt wird. Zudem ist die Minderung des Ruhegehalts bei seiner vorzeitigen Beantragung gedeckelt.

“Zusammen mit der Verschiebung der Regelaltersgrenze für Beamte auf 67 Jahre ergibt sich daraus eine besondere Form der ‘Rente mit 63’ speziell für Bundesminister", heißt es in dem Gesetzentwurf. “Beantragen sie bereits zur Vollendung des 60. Lebensjahres das Ruhegehalt, wird es so berechnet, als hätten sie schon das 63. Lebensjahr vollendet.” Dies will die FDP-Fraktion nun korrigieren.

Der FDP-Finanzpolitiker Christian Dürr sagte dazu: "Jeder Minister, der seine Arbeit gut machen will, hat einen Knochenjob. Aber es kann nicht angehen, dass jemand, der nur die Hälfte der Zeit im Amt war, die vollen Pensionsansprüche für vier Jahre erhält. Das ist eine sinnlose Verschwendung von Steuergeldern und unfair gegenüber allen anderen Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen." Die Altersbezüge müssten wie bei jedem normalen Arbeitnehmer im Verhältnis zur Dienstzeit stehen.

"Ruhegehaltsansprüche müssen sich auch für Bundesministerinnen und Bundesminister nach der jeweiligen Amtszeit richten", verlangte auch der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. "Eine Amtszeit von weniger als einer Legislaturperiode darf bei einer Auflösung des Bundestags nicht ausreichen, umfangreiche Ruhegehaltsansprüche zu erwerben."

