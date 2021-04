Verteidigungsminister stellt sich in Spendenaffäre hinter Premier Johnson

Anzeige

London. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat seinen Chef Boris Johnson gegen Vorwürfe in Schutz genommen, dieser habe seine Dienstwohnung mithilfe von Spendengeldern luxuriös renovieren lassen.

„Er hat mit seinem eigenen Geld bezahlt, um die Wohnung zu renovieren“, so Wallace in einem BBC-Interview am Montag über den Premierminister. Auf die Frage, ob Johnson direkt selbst bezahlte oder erst, nachdem Vorwürfe laut wurden, ging der Minister nicht ein.

Insiderinformationen aus anonymer Quelle über Fehltritte Johnsons

Im politischen London tobt seit Tagen eine Schlammschlacht. In britischen Medien tauchen immer wieder Insiderinformationen aus anonymer Quelle über angebliche Fehltritte des konservativen Premierministers auf. Der Regierungsapparat deutete hinter den Kulissen auf Johnsons früheren Topberater Dominic Cummings, der als Stratege hinter dem Brexit-Referendum und dem überwältigenden Wahlsieg Johnsons gilt, aber die Regierung Ende vergangenen Jahres im Streit verlassen hatte.

Cummings wehrte sich öffentlich gegen die Vorwürfe und nahm sie zum Anlass, nun erst recht auszupacken. In einem Blogbeitrag vom Freitag warf er dem Premier vor, bei der teuren Renovierung der Dienstwohnung in der Londoner Downing Street Spendengelder eingesetzt zu haben. Das sei „unethisch, dumm, womöglich illegal und mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bruch der Regeln über die ordnungsgemäße Bekanntmachung über die Verwendung von Spendengeldern“ gewesen, so Cummings.

Kosten sollen reguläres Budget des Premiers weit überschritten haben

Wie viel genau die Arbeiten gekostet haben, ist nicht bekannt, es soll aber die für Ausbesserungsarbeiten jedem Premier jährlich zur Verfügung stehenden 30.000 Pfund (rund 34.500 Euro) wesentlich überschritten haben.

Die Labour-Abgeordnete Kate Green bezeichnete die Vorwürfe gegen Johnson als „sehr beunruhigend“. Jede Spende von mehr als 7500 Pfund (8600 Euro) müsse angemeldet werden, so Green. „Es geht um den Kern von ethischem Handeln und Integrität in unserer Regierung und Transparenz.“

Noch am Montag sollte der höchste britische Beamte, Simon Case, vor einem Parlamentsausschuss in London unter anderem zu Lobbyismusvorwürfen gegen die Regierung befragt werden.