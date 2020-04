Vorrang des Lebens: Schäuble-Äußerung sorgt für kontroverse Debatte

Anzeige

Berlin. Wolfgang Schäuble hat mal wieder für Aufregung gesorgt. Und es war nicht beileibe das erste Mal in seinem Leben. In einem längeren Interview mit dem „Tagesspiegel“ sagte der Bundestagspräsident von der CDU dieser Tage zum Kampf gegen die Corona-Pandemie: „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.“

Wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die in Artikel eins festgeschriebene „Würde des Menschen“, die dort als „unantastbar“ erklärt werde. Überdies müsse man „auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen“ der Krise „abwägen“, fügte Schäuble hinzu. „Zwei Jahre lang einfach alles stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen.“

Verfassungsgericht kippt Ausgangsbeschränkungen im Saarland

Kurz darauf folgte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) mit dem Satz: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“

Türen und Fenster zugemauert

Doch während Palmer durchweg härteste Kritik einstecken muss – die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte seine Äußerung am Mittwoch bei Twitter „menschenverachtend und von ekelhafter Dummheit“ – ist dies bei Schäuble, der ohnehin eine ganz andere Reputation genießt, nicht so. Seine Äußerung löste eine ernsthafte Debatte aus.

Menschenverachtend und von ekelhafter Dummheit. Ältere und vorerkrankte Menschen möchten genauso wenig an #Corona sterben wie junge Menschen. Es ist erbärmlich, wie oft man das überhaupt in den Debatten betonen muss. Die nächste Kommunalwahl kommt. #Palmer https://t.co/I5CmLdCCKK — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) April 29, 2020

Auf der einen Seite gibt es Kritik. „Ich halte Schäubles Satz nicht für falsch“, sagte Sachsen-Anhalts ehemaliger Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU), der in Wittenberg jahrzehntelang Chefarzt für Gynäkologie war, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber er relativiert die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen. Damit muss man vorsichtig sein.“

Die Maßnahmen seien nämlich „verhältnismäßig, notwendig und richtig“, betonte der 84-jährige Mediziner. „Ohne Konsequenz und Härte geht es nicht. Wer das nicht versteht, der muss sich mal damit beschäftigen, wie früher mit solchen Pandemien umgegangen wurde. Zu Zeiten Martin Luthers wurden Türen und Fenster von Pestkranken zugemauert.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach argumentierte ähnlich. Er sagte dem RND, Schäubles Feststellung sei „zwar wahr“. Doch sie sei „heute nicht hilfreich, weil der Eindruck entsteht, als wären wir schon zu weit gegangen“. Dabei gehe es darum, „für die Disziplin der Bevölkerung zu kämpfen“.

Auf der anderen Seite sind da die Unterstützer. So betonte Grünen-Chef Robert Habeck, dass man nicht sagen könne, „der Schutz von Leben rechtfertigt alles und jedes in dieser Absolutheit“. In der Demokratie sei man da immer in einem Dilemma, und das müsse Politik jetzt aushalten.

Theologin Margot Käßmann.

Die evangelische Theologin Margot Käßmann sagte im Deutschlandfunk, sie finde es gut, dass Schäuble die Frage aufgeworfen habe und „wir diese Frage auch diskutieren“. Denn man müsse die Würde des Lebens in der Corona-Krise „ins Verhältnis setzen zur Würdeverletzung und zur Lebensgefährdung anderer Art, durch psychische Belastung, durch häusliche Gewalt und vieles, was wir jetzt diskutieren“. Es sei richtig, dass der Christdemokrat das anspreche und „diese Illusion von Unsterblichkeit, wir können alle schützen, dass die genommen ist“.

Palmer muss zurückrudern

Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz schrieb bei Twitter, wer den Gedanken, dass der Schutz des Lebens Vorrang vor allem anderen habe, zu Ende denke, der müsse sich in einem Zimmer einschließen.

Anders als der 47-jährige Palmer, der mittlerweile erklärt hat, sich womöglich „missverständlich oder forsch ausgedrückt“ zu haben, muss Schäuble denn auch nicht zurückrudern. Dies wiederum dürfte neben seiner differenzierteren Ausdrucksweise nicht zuletzt damit zu tun haben, dass er seine eigenen Worte gewiss auch auf sich selbst bezieht.

Der CDU-Politiker zählt als 77-jähriger Rollstuhlfahrer zur Hochrisikogruppe und weiß das.