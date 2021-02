Vorlage für Corona-Gipfel: Lockdown könnte bis 14. März verlängert werden

Anzeige

Berlin. Bund und Länder werden den Corona-Lockdown möglicherweise bis zum 14. März verlängern. In einem dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch vorliegenden Entwurf für die Videoschaltkonferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am frühen Nachmittag heißt es, dass die bestehenden Beschlüsse „weiterhin gültig“ blieben, sofern keine abweichenden Festlegungen getroffen würden.

„Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum 14. März verlängern“, heißt es in dem Papier.

Um 11 Uhr werden die 16 Länderregierungschefs zu Beratungen unter sich zusammenkommen, um 14 Uhr beginnt die Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erst dann wird über die Details auch entschieden. Es werden heftige Debatten erwartet.