Vor Wahl in Thüringen: CDU-Abgeordneter steht unter Corona-Quarantäne

Berlin. Corona-Verdacht in der Thüringer CDU: Ein Landtagsabgeordneter steht derzeit unter Quarantäne. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher der CDU-Fraktion dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er rechne “im Laufe des Nachmittags” mit einem Ergebnis des Tests.

Was bedeutet das nun für die für Mittwoch geplante Wahl des Ministerpräsidenten? Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, könnte die Wahl gefährdet sein. Denn wie der Sprecher bestätigte, hat der betroffene Abgeordnete noch am Montag an der CDU-Fraktionssitzung teilgenommen.

Wahl in Thüringen ist für Mittwoch geplant

Bei der Sitzung am Montag hat die CDU-Fraktion in Thüringen Mario Voigt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Voigt folgt auf Mike Mohring, der spätestens nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten öffentlich und auch in den eigenen Reihen massiv unter Druck geraten war. Auch von der Landesparteispitze zieht sich Mohring zurück, als potenzieller Kandidat hat sich bereits der ehemalige Ostbeauftragte Christian Hirte ins Spiel gebracht - der ebenfalls heftig kritisiert wurde, weil er Kemmerich bei Twitter zum Wahlsieg gratuliert hatte.

Bei der geplanten Wahl am Mittwoch kandidieren der Linken-Politiker und ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow sowie der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke um das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten. Die FDP-Fraktion hat bereits angekündigt, den Plenarsaal verlassen zu wollen, um die Ablehnung beider Kandidaten auszudrücken. Das hatte auch Junge-Union-Chef Tilman Kuban von der CDU-Fraktion gefordert. Diese Forderung hatte die Fraktion jedoch abgelehnt. Die Abgeordneten wollen bei der Wahl den Saal nicht verlassen - vorausgesetzt sie dürfen ihn überhaupt betreten.