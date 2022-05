Deutschland und Tschechien planen Energiekooperation

Deutschland und Tschechien planen hinsichtlich der Energiesicherheit in Europa ein gemeinsames Energieprojekt. Bundeskanzler Olaf Scholz und der tschechische Ministerpräsident kündigten am Donnerstag an, die tschechische Infrastruktur mit Erdöl aus einer in Bayern anlandenden Pipeline versorgen zu wollen. Zuletzt kritisierte Tschechien ein Öl-Embargo gegen Russland aus Sorge vor einer Mangelversorgung.