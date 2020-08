Vor TV-Debatte zu US-Wahl: Donald Trump fordert Drogentest für Joe Biden und sich selbst

Anzeige

Berlin. US-Präsident Donald Trump will vor der ersten Debatte gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden einen Drogentest für sie beide fordern. Das sagte er in einem Interview im Weißen Haus, über das der “Washington Examiner” berichtet. Demnach sieht Trump erhebliche Unterschiede in der Leistung Bidens bei den den elf Debatten während der US-Vorwahlen der Demokraten. “Ich weiß nicht, wie er (Biden) so inkompetent bei seinen Debattenleistungen sein konnte und dann gegen Bernie (Anm. d. Red. Bernie Sanders) ganz plötzlich okay”, so Trump mit Blick auf die finale Debatte zwischen Biden und Sanders am 15. März.

Als Grund für die in Trumps Augen verbesserte Performancesteigerung Bidens vermutet der Präsident Drogen. Auf die Frage, worauf er seine Vermutung stütze, sagte Trump: “Ich bin ziemlich gut in solchen Sachen.” Trump habe Bidens gesamte Debatten verfolgt. Der frühere Vizepräsident, so Trump, sei nahezu inkompetent, wenn nicht gänzlich inkompetent gewesen. Und dann gegen Sanders normal aufgetreten. “Wie kann das sein?”, fragte Trump.

Trump: “Nicht anders als bei Gladiatoren”

Der Republikaner bezeichnete die anstehenden Debatten mit Biden zudem als “Preisboxkampf”. Es sei nicht anders als bei früheren Gladiatorenkämpfen. “das Präsidentschaftsrennen zwischen ihm und Biden zudem mit einem Preisboxkampf. “Nur dass wir unser Gehirn und unseren Mund nutzen müssen. Und unseren Körper, um zu stehen.”

Bis zur US-Präsidentschaftswahl am 3. November werden Trump und Biden in drei Debatten gegeneinander antreten. Die erste findet am 29. September in Cleveland statt.

Dass Trump einen Drogentest vor Debatten gegen Rivalen vorschlägt, ist nicht das erste Mal. Schon im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clinton sagte er: “Ich denke, wir sollten einen Drogentest machen vor unserer Debatte, denn ich weiß nicht, was mit ihr (Clinton) los ist.” Clinton ignorierte ihn. Diesmal dürfte die Aussicht auf Erfolg kaum besser sein.