Vor Kommunalwahl: ANC kritisiert Stromabschaltungen in Südafrika

Ponte City ist das höchste Apartment-Hochhaus in Afrika und steht in der südafrikanischen Stadt Johannesburg (Symbolbild). Flächendeckende Stromabschaltungen im Vorfeld einer Kommunalwahl am kommenden Montag haben in Südafrika harsche Kritik der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) ausgelöst. Betroffen war auch der Großraum um Johannesburg, der bereits regelmäßig von Stromausfällen geplagt wird.