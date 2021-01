Vor Impeachment-Verfahren: Trump und führende Anwälte gehen getrennte Wege

Anzeige

Anzeige

Washington. Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich wenige Tage vor seinem Amtsenthebungsverfahren im Senat von seinen führenden Anwälten getrennt. Butch Bowers und Deborah Barbier seien nicht mehr Teil des Verteidigungsteams, diese Entscheidung sei gemeinsam gefällt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Samstag von zwei mit der Sache vertrauten Personen. Eine sagte, es habe Meinungsverschiedenheiten über die Richtung gegeben, in die der Fall laufen sollte. Zudem hieß es, in ein bis zwei Tagen würden vermutlich neue Personalien bekanntgegeben.

Eine weitere Gewährsperson sagte über den Streit, Bowers und Barbier hätten das Team verlassen, weil Trump gefordert habe, die Verteidigungsstrategie auf Wahlbetrugsvorwürfen aufzubauen. Die beiden seien dazu aber nicht bereit gewesen.

Impeachmentverfahren gegen Trump

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In der Woche ab dem 8. Februar wird es im Senat ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Ex-Präsidenten wegen Anstachelung zum Aufruhr geben. Er wird beschuldigt, Anhängerinnen und Anhänger angeheizt zu haben, bevor sie am 6. Januar gewaltsam den Kongress stürmten. Zur gleichen Zeit waren dort Abgeordnete und Senatoren zusammengekommen, um das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl und damit den Sieg von Trumps Nachfolger Joe Biden zu bestätigen.

Anzeige

Trump ist der erste Präsident in der US-Geschichte, der sich zweimal einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Mehrere seiner früheren Anwälte lehnten ab, ihn erneut zu verteidigen. Anwalt Bowers wurde Trump von einem engen Verbündeten vorgeschlagen, dem republikanischen Senator Lindsey Graham.

Neben den zwei Chef-Anwälten verlor Trump nach den Angaben einer der Gewährspersonen auch zwei weitere Mitglieder seines Verteidigungsteams, die früheren Staatsanwälte Greg Harris und Johnny Gasser.