Papier aus Altmaier-Ministerium: Wirtschaft warnt vor Flickenteppich bei Öffnungen

Berlin. Unternehmen und Verbände drängen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, bei ihrer Konferenz am 3. März bundesweit einheitliche Kriterien für Öffnungen nach dem Lockdown zu schaffen.

In einem Lage-Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU), das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, heißt es: „Nur so kann die Entstehung eines Flickenteppichs unterschiedlicher Strategien und Vorgehensweisen verhindert werden. Anderenfalls wären erhebliche Reibungsverluste und Verunsicherungen zu befürchten.” Die Festlegung von branchenspezifischen Öffnungsschritten sei wenig zielführend.

Praktisch alle Branchen verfügten über gut funktionierende Hygiene-Konzepte, heißt es in dem Papier. Deshalb müsse das Ziel, Mobilität und Sozialkontakte zu reduzieren, branchenübergreifend und nicht zu Lasten einzelner Branchen oder Betriebe erreicht werden. „Dies schließt nicht aus, dass in Bereichen mit besonders hohem Infektionsrisiko Sonderregelungen weiterhin erforderlich sind.”

Ferner wird die Hoffnung auf zeitliche Perspektiven geäußert. Öffnungen müssten geplant und vorbereitet werden. Entscheidend sei außerdem, dass ausreichend Schnelltests vorhanden seien.

Lockdown-Dauer hat erhebliche Auswirkung

Die lange Dauer des Lockdown habe erhebliche Auswirkungen auf betroffene Unternehmen und führe teilweise zu einer drastischen Verschärfung ihrer wirtschaftlichen Lage - in vielen Fällen zu einer Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz und sogar zu der Gefahr eines längerfristigen Substanzverlustes der deutschen Volkswirtschaft, heißt es weiter.

Arbeitsplatzverluste, Insolvenzen, weniger Ausbildungsplätze, rückläufige Zahl von Neugründungen, Attraktivitätsverlust vieler Innenstädte wären die Folge. Deshalb halten die an den Vorberatungen beteiligten Verbände eine klare und planbare Perspektive für die Öffnung der geschlossenen Unternehmen für notwendig.

Zugleich wurde darauf hingewiesen, „dass notwendige Öffnungen nicht zu schweren gesundheitlichen Belastungen und verschärften Pandemie-Folgen führen sollten”. Eine dritte Pandemiewelle sei unbedingt zu vermeiden, da sie der Wirtschaft insgesamt und vielen Unternehmen bedeutend schaden würde.

Konkrete Lage vor Ort berücksichtigen

Deutlich oberhalb einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen werden weitreichende Lockerungen kaum für möglich gehalten. Dagegen wird das Erreichen einer Inzidenz von 35 für Lockerungen nicht für unbedingt erforderlich gehalten - wenn ausreichende Sicherheitsvorkehrungen gegen eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus getroffen seien.

Die konkrete Lage vor Ort solle wesentlich stärker als bisher ausschlaggebend für Entscheidungen sein. Die Leistungsfähigkeit des Gesundheitsamtes bei der Kontaktnachverfolgung müsse garantiert sein und ausgefeilte Hygiene-Konzepte müssten vorliegen. Öffnungen müssten so organisiert werden, dass diese nicht innerhalb kürzester Zeit zu einer überproportionalen Zunahme sozialer Kontakte und zu Gefährdungen führten.

Die Verbände beklagen, dass digitale Möglichkeiten bei der Umsetzung von Hygiene-Konzepten und bei der Kontaktnachverfolgung nach wie vor unzureichend genutzt würden und dadurch die Öffnung der Geschäfte verzögert oder verhindert werden könne.

Perspektiven für Gastronomie im Außenbereich

Mehrere Verbände wiesen darauf hin, dass Aktivitäten bei gutem Wetter im freien in der Regel mit einem deutlich geringeren Infektionsrisiko verbunden seien. Daraus ergäben sich Öffnungsperspektiven für gastronomische Betriebe mit Außenbereich. Einige Verbände mahnten eine bessere Koordination des Vorgehens an den Grenzen an.

Der Erhalt des Europäischen Binnenraumes mit einem ungehinderten Zugang von Arbeitnehmern, Selbständigen, Waren und Dienstleistungen habe gerade aus Sicht der deutschen Wirtschaft eine große Bedeutung. Wo immer möglich solle die Einführung neuer Grenzkontrollen vermieden werden.