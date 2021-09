Vor Bundestagswahl: Wahlkampfabschluss von CDU, SPD und Grünen live verfolgen

Anzeige

Am Freitag möchte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) ebenso wie seine Kontrahenten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) offiziell den Wahlkampf beenden. Scholz und Baerbock reisen dafür in das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. CDU-Chef Laschet wird in Bayern zu einem gemeinsamen Treffen mit Angela Merkel (CDU) und Markus Söder (CSU) erwartet.

Ab 15.00 Uhr wird Scholz in Köln erwartet, ab 15.30 Uhr sind Kanzlerkandidatin Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck in Düsseldorf. Laschet ist ab 16.30 Uhr mit Markus Söder und Angela Merkel in München.

Wahlkampfabschluss der SPD live verfolgen

Unter dem Motto „Scholz packt das an“ will der Spitzenkandidat der SPD, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, am Freitag (15.00 Uhr) auf dem Kölner Heumarkt noch einmal möglichst viele Wähler für seine Partei mobilisieren. Zuletzt hatte Scholz in mehreren Umfragen vor seinen Mitbewerbern von CDU/CSU und Grünen gelegen. Hier können Sie den Wahlkampfabschluss der SPD mit Olaf Scholz live mitverfolgen. Beginn ist um 15.00 Uhr. Sollte die Abschlussveranstaltung einige Minuten später beginnen, bitten wir um etwas Geduld.

Wahlkampfabschluss der Grünen

Ab 15.30 Uhr beginnt in Düsseldorf der Wahlkampfabschluss der Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihrem Co-Parteichef Robert Habeck.

Wahlkampfabschluss der Union

Schauplatz des offiziellen Wahlkampfabschlusses der Union mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als Kanzlerkandidat ist am Freitag nicht NRW, sondern München. Die CDU und CSU beenden den Wahlkampf am Nachmittag mit ihrem Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Auch CSU-Chef Markus Söder und Kanzlerin Angela Merkel sind bei der Abschlussveranstaltung dabei. Beginn ist um 16.30 Uhr. Laschet wird aber am Samstag noch mit Kanzlerin Angela Merkel in seiner Heimatstadt Aachen eine gemeinsame Kundgebung bestreiten.