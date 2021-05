Vonovia und Deutsche Wohnen fusionieren: Halbe Million Wohneinheiten in einer Hand

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat Deutsche Wohnen übernommen. Das gaben die Vorstände beider Unternehmen am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor hatten die beiden Unternehmen bereits eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet.

„Wir haben etwas erreicht, das viel Hoffnung für die Zukunft gibt“, sagte Michael Zahn, CEO der Deutsche Wohnen. Mit der Übernahme solle die gemeinsame Kraft in eine Richtung gelenkt werden. Vonovia und Deutsche Wohnen seien zwei innovative, leidenschaftliche und selbstbewusste Unternehmen, die nun ein großes Unternehmen mit einer Perspektive schaffen, die sich nicht nur auf Deutschland beschränkt.

Keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2023

Anzeige

Michael Zahn betonte, dass aus Sicht der Shareholder ein faires Angebot vorgelegt worden sei. Die Deutsche Wohnen unterstützt damit das Angebot der Vonovia. Der „Deutsche Wohnen“-CEO machte zudem deutlich, dass bis Ende 2023 auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden solle: „Das soll uns die Zeit und Kraft geben, ein gemeinsames Unternehmen zu schaffen.“

Der Zusammenschluss solle mit einem klaren Signal an die Gesellschaft begonnen werden, so Zahn weiter. „Wir wollen unseren Mietern Sicherheit und Kontinuität geben“, sagte „Deutsche Wohnen“-CEO Michael Zahn. Kein Mieter solle Schaden nehmen. Stattdessen sollen vor allem in Berlin neue Wohnungen gebaut und energetische Sanierungen vorgenommen werden: „Mit uns ist zu rechnen“, betonte Michael Zahn.

Anzeige

Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender des Vonovia-Vorstands, sprach von einer harmonischen Zusammenarbeit. „Wir haben uns in den letzten Jahren bereits angenähert und haben oft die gleichen Antworten“, so Buch. In Zeiten von hohen Mieten sieht Rolf Buch das neue Unternehmen in der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, Sicherheit für Mieter zu schaffen. Es solle zudem ein Neuanfang in der Kommunikation mit den großen Städten - auch in Berlin - gemacht werden.

Vonovia hatte am Montagabend die Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Gesamtwert von 53,03 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie abzugeben. Das entspreche einer Prämie von 17,9 Prozent auf den Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom Freitag und von 25 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs.

Anzeige

Beide Unternehmen unterzeichneten der Mitteilung zufolge eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss.

Europas größter Wohnimmobilienkonzern

Durch den Zusammenschluss entsteht den Angaben zufolge Europas größter Wohnimmobilienkonzern mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von voraussichtlich rund 45 Milliarden Euro. Das künftige Unternehmen soll dann den Namen Vonovia SE führen, wie mitgeteilt wurde. Der Sitz soll in Bochum bleiben, das Unternehmen aber aus Bochum und Berlin geführt werden. Dabei ist Vonovia trotz eines Kursrutsches von 13 Prozent seit Jahresbeginn fast doppelt so viel wert wie Deutsche Wohnen, die um 3 Prozent zulegen konnten.

Die beiden größten deutschen Vermieter bringen es zusammen auf mehr als 500.000 Wohnungen. Der gemeinsame Immobilienportfoliowert wurde auf knapp 90 Milliarden Euro beziffert.