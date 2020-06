Signal von Stärke: Eine Merkel-Dämmerung wird es nicht geben

Anzeige

Berlin. Es hat in den vergangenen Wochen bisweilen so gewirkt, als entgleite Angela Merkel das Krisenmanagement. Die Kanzlerin mahnte zur Vorsicht, die Bundesländer warfen eine Corona-Beschränkung nach der anderen über Bord.

Die gefühlte Machtverschiebung lag auch an der Zuständigkeit: Der Katastrophenschutz ist zum größten Teil nicht Sache des Bundes.

Beim Konjunkturpaket ist das anders. Merkel ging in die Kommunikationsoffensive.

Die Kanzlerin überließ die Pressekonferenz nach der Koalitionsrunde diesmal nicht den Parteivorsitzenden. Und anders als in den vergangenen Monaten gab sie ihre Interviewabstinenz auf und ließ sich gleich in zwei Fernsehsendungen befragen.

Merkel will Kontrolle vermitteln

Nun ist es das Mindeste, dass ein solch historischer Beschluss von der Regierungschefin präsentiert und verteidigt wird. Auch 130 Milliarden Euro werden die Wirtschaft schließlich nicht von ganz allein wieder in Schwung bringen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Regierung Zuversicht vermittelt und den Eindruck, die Krise unter Kontrolle zu haben.

Wer längerfristige wirtschaftliche Probleme fürchtet, wird sich schließlich auch von der schönsten Mehrwertsteuersenkung nicht in den Laden locken lassen.

Die Auftritte der Kanzlerin sind daher ein Signal von Normalität und Stärke gleichermaßen: Merkel hat sich nicht zurückgezogen in eine Art Vorruhestand im Kanzleramt. Sie hat weder resigniert, noch will sie sich die Macht aus der Hand nehmen lassen.

Eine Merkel-Dämmerung wird es nicht geben. Die Kanzlerin wird wie angekündigt in anderthalb Jahren mit der Bundestagswahl ihr Amt aufgeben und bis dahin ihren Job machen. Auf Fragen, ob sie ihren Aufenthalt nicht verlängern will, kann Merkel so ungläubig lachen wie über einen wirklich guten Witz.

Sie wird sich nicht langsam aus dem Kanzleramt schleichen oder sich noch ein bisschen länger dort herumdrücken. Sie wird die Tür aufmachen und gehen. Und dann gehört das Krisenmanagement den anderen.