Von Rostock bis Nürnberg: Mehrere Tausend Menschen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen

Rostock/Schwerin/Neubrandenburg/Greifswald. Auch am ersten Montag des Jahres 2022 sind wieder mehrere Tausend Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen und eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. In Rostock - der Stadt mit den bislang größten dieser Demos im Nordosten - versammelten sich am frühen Abend nach Polizeiangaben erneut einige tausend Demonstranten.

In der Landeshauptstadt Schwerin kamen den Angaben zufolge etwa 1600 Menschen zusammen, auf dem Greifswalder Marktplatz mehrere Hundert. An der Mecklenburgischen Seenplatte versammelten sich nach ersten Schätzungen der Polizei gut 2000 Demonstranten. In Greifswald stand den Kritikern der Corona-Maßnahmen eine große Gruppe von Gegendemonstranten gegenüber.

Viele Demonstranten ohne Masken

Die Menschen in Rostock begaben sich auf einen Marsch durch die Stadt. Die geltende Mund-Nasen-Schutz-Pflicht wurde dabei größtenteils nicht eingehalten. Im Gegensatz zur Demonstration am vergangenen Montag sperrten die Polizeikräfte alle Nebenstraßen der vorgesehenen Route konsequent ab - um zu verhindern, dass sich verschiedene Demonstrationszüge bilden.

Etwa 1000 Menschen protestierten zunächst nach ersten Schätzungen in Neubrandenburg. Dazu kamen laut Polizei etwa 500 in Waren und jeweils etwa 300 in Neustrelitz und Röbel. Auf dem Greifswalder Marktplatz kamen nach ersten Polizeischätzungen 400 bis 500 Kritiker der Corona-Maßnahmen zusammen. Laut Polizei waren fast ebenso viele Gegendemonstranten dem Aufruf eines Bündnisses gefolgt, das unter dem Motto „Impfen – Verantwortung und Solidarität!“ zeigen will, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Schutzmaßnahmen für nötig hält.

3000 Menschen in Nürnberg, 8000 in Thüringen

Nürnberg haben am Montagabend annähernd 3000 Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert - doppelt so viele wie erwartet. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, gab es nach dem Auftakt des „Montagsspaziergangs“ an der Meistersingerhalle bislang keine Zwischenfälle. Die Teilnehmer der angemeldeten Demonstration wollten durch die Südstadt wieder bis zum Ausgangspunkt zurück.

Mehr als 8000 Menschen haben sich am Montagabend laut Polizei in Thüringen an unangemeldeten Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt. Die Landespolizeidirektion ging davon aus, dass diese Zahl im Laufe des Abends noch fünfstellig wird. Abgesehen von kleinen Rangeleien seien die Demonstrationen bislang friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher. Die meisten Teilnehmer habe man in Gera gezählt - rund 2000. In Altenburg und Saalfeld kamen nach Schätzungen der Polizei jeweils etwa 1000 Demonstranten, in Nordhausen 500.

Proteste auch in Baden-Württemberg

Mehrere tausend Menschen haben auch in Baden-Württemberg gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Friedrichshafen hätten sich am Montagabend rund 2000 Teilnehmer zu einem sogenannten Spaziergang versammelt, teilte ein Sprecher der Polizei Ravensburg mit. In der Mannheimer Innenstadt versammelten sich laut Polizei an mehreren Orten „größere Kleingruppen“ zwischen zehn und 50 Teilnehmern.