Von der Leyen will EU-Klimaziele noch einmal verschärfen: “Das ist der Zeitpunkt für Europa”

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten und ihre wichtigsten politischen Vorhaben für die nächsten zwölf Monate vorgestellt.

“Die Corona-Krise hat gezeigt, wie zerbrechlich unsere Wertegemeinschaft ist und wie schnell sie in Zweifel gezogen werden kann”, sagte sie zu Beginn ihrer Rede. Die Menschen seien aber nun bereit, ein nächstes Kapitel aufzumachen. “Das ist der Zeitpunkt für Europa.”

Klimaziele bis 2030 anheben

Klimaziele bis 2030 anheben

Von der Leyen hält weiterhin an ihrer Mission des Europäischen Grünen Deal fest und will Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinenten machen.

Dazu will sie die Klimaziele für 2030 anheben: Die CO₂-Emissionen sollen im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent sinken und nicht - wie bislang vereinbart - um 40 Prozent.

Die Verschärfung auf “mindestens 55 Prozent” soll helfen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und die gefährliche Überhitzung der Erde zu stoppen. Das neue Ziel muss aber in den nächsten Wochen noch mit dem EU-Parlament und den EU-Staaten geklärt werden.

Sie wisse, dass einigen diese Erhöhung des Einsparziels zu viel sei und anderen nicht genug, sagte von der Leyen. Doch habe die Folgenabschätzung der EU-Kommission eindeutig ergeben, dass die Wirtschaft und Industrie die Verschärfung bewältigen könnten. Europas Industrie und Wirtschaft seien zu der Minderung in der Lage, “und sie wollen es”. Wenn andere Länder Europas Beispiel folgten, könne das Ziel erreicht werden, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Für die enormen nötigen Investitionen will von der Leyen das Corona-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro nutzen. 30 Prozent dieser Summe, die die EU über gemeinsame Schulden finanzieren will, sollen aus “grünen Anleihen” beschafft werden, kündigte die Kommissionschefin an.

Von der Leyen sprach von einer Million Ladestationen für Elektrofahrzeuge und “European Hydrogen Valleys” zur Modernisierung der Industrie und zur Entwicklung neuer Kraftstoffe für Fahrzeuge. Ein neues europäisches Bauhaus soll nachhaltige Architektur fördern, damit Gebäude, aus denen heute 40 Prozent der Klimagas-Emissionen stammen, künftig nicht mehr so viel Energie verschwenden.

Von der Leyen will den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft auch durch die Digitalisierung vorantreiben. “Das kommende Jahrzehnt muss ein “Digital Decade” sein”, sagte sie. Wert legt sie unter anderem auf eine sichere europäische digitale Identität und auf eine Stärkung der Breitbandverbindungen.

Gesundheitsunion stärken

Die Pandemie habe gezeigt, dass es einer stärkeren Gesundheitspolitik der EU bedarf. Dazu will von der Leyen weitere Mittel mobilisieren, die europäische Arzneimittel-Agentur stärken und die eine Institution für ein schnelleres Reagieren auf Bedrohungen wie die Pandemie einrichten. 2021 soll ein globaler Gesundheitsgipfel in Italien stattfinden.

Von der Leyen will einen Mindestlohnrahmen in der EU einführen. “Mindestlöhne funktionieren und es ist an der Zeit, dass Arbeit sich lohnt", sagte sie.

Solidarität mit belarussischen Demonstranten

“Die Europäische Union ist auf der Seite von Belarus”, sagte von der Leyen. Auch die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexander Nawalny sei kein vereinzeltes Beispiel, sondern ein wiederkehrendes Muster. “Das Muster ändert sich nicht - und keine Pipeline wird dies ändern”, sagte sie.

Ursula von der Leyen steht vor ihrem zweiten Jahr als EU-Kommissionspräsidentin: Am 1. Dezember 2019 hatte sie ihr Amt angetreten. Die Rede zur Lage der Union wurde 2010 unter Kommissionschef José Manuel Barroso eingeführt und wird seitdem immer im September gehalten. Sie gilt auch als Anlass, Rechenschaft über die getane Arbeit abzulegen.